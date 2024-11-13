Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT ĐÔNG THÀNH HƯNG YÊN làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Thôn Tử Cầu, xã Giai Phạm, Yên Mỹ

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thực hiện mua Nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị, vật tư hàng hóa theo đề xuất của các bộ phận đã có sự phê duyệt của BLĐ hoặc theo chỉ đạo của BLĐ Công ty.

Xin báo giá so sánh của các nhà cung cấp

Liên hệ với các nhà cung cấp khi phát sinh những vấn đề liên quan đến hàng hóa để tìm phương án khắc phục

Quản lý/Soạn thảo hợp đồng

Tiếp nhận và bàn giao hàng hóa, vật tư cho các bộ phận

Làm thủ tục thanh toán tiền hàng, phối hợp làm thủ tục hải quan để thông quan lô hàng, bàn giao lô hàng cho Công ty.

Phối hợp với các phòng ban xử lý công việc

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, logistic.... hoặc các văn bằng tương đương

Kinh nghiệm mua hàng từ 03 năm trở lên

Biết Tiếng anh hoặc tiếng trung cơ bản là lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT ĐÔNG THÀNH HƯNG YÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 12.000.000-15.000.000đ

Thưởng lương tháng 13, thưởng các dịp lễ, tết.

Được hưởng tất cả chính sách phúc lợi từ Công ty (sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ,....), BHXH, BHYT theo quy định luật hiện hành.

Du lịch hè, teambuilding hàng năm.

Môi trường năng động, chuyên nghiệp, hiện đại. Nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển

