Tuyển Đối tác nhân sự (HRBP) Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh làm việc tại Hà Nam thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đối tác nhân sự (HRBP) Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh
- Hà Nam:
- Hà Nam
- Nam Định
- Ninh Bình, Thành phố Nam Định
Mô Tả Công Việc Đối tác nhân sự (HRBP) Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Chịu trách nhiệm trong việc tuyển dụng tất cả vị trí của bộ phận vận hành, đảm bảo tuyển đủ và đúng thời hạn.
Nâng cao thương hiệu tuyển dụng của GHN. Duy trì và mở rộng nguồn ứng viên hiện tại thông qua các hình thức online & offline.
Lập kế hoạch tuyển dụng nhằm đảm bảo đáp ứng đủ nhân sự theo yêu cầu của phòng ban. Thực hiện các báo cáo và phân tích về tình hình tuyển dụng của khu vực phụ trách (bao gồm số lượng, thời gian, chi phí, chất lượng...)
Truyền thông, hướng dẫn và phân tích các chính sách từ công ty xuống nhân sự phía dưới.
Đưa ra các đề xuất, chiến lược với quản lý khu vực, giám đốc vùng về tình hình nhân sự, vận hành, kinh doanh.
Hỗ trợ xử lý các vấn đề nhân sự phát sinh (nghỉ việc hàng loạt, đình công,...)
Cầu nối giữa bộ phận vận hành với các phòng ban khác trong công ty, với ban giám đốc
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam; Độ tuổi 22 - 30
Có laptop cá nhân, có phương tiện di chuyển riêng.
Kỹ năng giao tiếp tốt.
Kỹ năng phân tích số liệu, lập báo cáo (excel tốt).
Sẵn sàng di chuyển công tác
Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp - Là một trong những startup hàng đầu trong lĩnh vực E-commerce, Logistic của Việt Nam
Được đào tạo kỹ năng kiến thức liên quan đến hành chính, nhân sự
Cơ hội Promotion lên các Level HRBP Specialist, HRBP Supervisor
Tham gia Du lịch và party của Team HR và Vùng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh
