Tuyển Đối tác nhân sự (HRBP) Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh làm việc tại Hà Nam thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Đối tác nhân sự (HRBP) Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh làm việc tại Hà Nam thu nhập 8 - 12 Triệu

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh

Đối tác nhân sự (HRBP)

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đối tác nhân sự (HRBP) Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam:

- Hà Nam

- Nam Định

- Ninh Bình, Thành phố Nam Định

Mô Tả Công Việc Đối tác nhân sự (HRBP) Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Chịu trách nhiệm trong việc tuyển dụng tất cả vị trí của bộ phận vận hành, đảm bảo tuyển đủ và đúng thời hạn.
Nâng cao thương hiệu tuyển dụng của GHN. Duy trì và mở rộng nguồn ứng viên hiện tại thông qua các hình thức online & offline.
Lập kế hoạch tuyển dụng nhằm đảm bảo đáp ứng đủ nhân sự theo yêu cầu của phòng ban. Thực hiện các báo cáo và phân tích về tình hình tuyển dụng của khu vực phụ trách (bao gồm số lượng, thời gian, chi phí, chất lượng...)
Truyền thông, hướng dẫn và phân tích các chính sách từ công ty xuống nhân sự phía dưới.
Đưa ra các đề xuất, chiến lược với quản lý khu vực, giám đốc vùng về tình hình nhân sự, vận hành, kinh doanh.
Hỗ trợ xử lý các vấn đề nhân sự phát sinh (nghỉ việc hàng loạt, đình công,...)
Cầu nối giữa bộ phận vận hành với các phòng ban khác trong công ty, với ban giám đốc

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 6 - 12 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Logistics, FMCG, Retail,...
Giới tính: Nam; Độ tuổi 22 - 30
Có laptop cá nhân, có phương tiện di chuyển riêng.
Kỹ năng giao tiếp tốt.
Kỹ năng phân tích số liệu, lập báo cáo (excel tốt).
Sẵn sàng di chuyển công tác

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng + KPI
Môi trường làm việc chuyên nghiệp - Là một trong những startup hàng đầu trong lĩnh vực E-commerce, Logistic của Việt Nam
Được đào tạo kỹ năng kiến thức liên quan đến hành chính, nhân sự
Cơ hội Promotion lên các Level HRBP Specialist, HRBP Supervisor
Tham gia Du lịch và party của Team HR và Vùng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-nhan-su-thu-nhap-8-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-nam-job254987
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh
Tuyển Đối tác nhân sự (HRBP) Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh
Hạn nộp: 31/01/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Luật TNHH SBLAW
Tuyển Đối tác nhân sự (HRBP) Công ty Luật TNHH SBLAW làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Luật TNHH SBLAW
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH phần mềm 2NF
Tuyển Đối tác nhân sự (HRBP) Công ty TNHH phần mềm 2NF làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu
Công ty TNHH phần mềm 2NF
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 4 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MGVN
Tuyển Đối tác nhân sự (HRBP) CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MGVN làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MGVN
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh
Tuyển Đối tác nhân sự (HRBP) Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1.5 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín
Tuyển Đối tác nhân sự (HRBP) Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe
Tuyển Đối tác nhân sự (HRBP) Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam
Tuyển Đối tác nhân sự (HRBP) Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ LOGISTICS CẢNG SÀI GÒN
Tuyển Đối tác nhân sự (HRBP) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ LOGISTICS CẢNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ LOGISTICS CẢNG SÀI GÒN
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần U2 Holdings
Tuyển Đối tác nhân sự (HRBP) Công ty cổ phần U2 Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty cổ phần U2 Holdings
Hạn nộp: 19/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Hạn nộp: 12/10/2025
Nam Định Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nam Còn 24 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường
Hạn nộp: 29/09/2025
Nam Định Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 900 - 19 USD
CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nam Còn 16 ngày để ứng tuyển 900 - 19 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Tuyển Bảo vệ Công ty TNHH Thời trang MInh A.M làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Hạn nộp: 23/09/2025
Bình Dương Hồ Chí Minh Hà Nội Thái Bình Ninh Bình Đồng Nai Còn 9 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Nhân viên kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 5 - 20 Triệu
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Hải Dương Quảng Ninh Thái Nguyên Hà Nội Hà Nam Nghệ An Vĩnh Phúc Thanh Hóa Đà Nẵng Thừa Thiên Huế Quảng Ngãi Bình Định Quảng Nam Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Khánh Hòa Hải Phòng Hưng Yên Nam Định Hồ Chí Minh Tiền Giang Cần Thơ Long An Bình Phước Bình Dương Tây Ninh Còn 3 ngày để ứng tuyển 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS làm việc tại Hà Nam thu nhập 11 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Hạn nộp: 25/09/2025
Hà Nam Hải Phòng Hà Nội Tuyên Quang Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Còn 11 ngày để ứng tuyển 11 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Thanh Hóa Nghệ An Nam Định Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Bateco Việt Nam
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty cổ phần Bateco Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Bateco Việt Nam
Hạn nộp: 16/09/2025
Hà Nội Nam Định Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALOTST
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH ALOTST làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH ALOTST
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 47 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn
Hạn nộp: 17/09/2025
Đà Nẵng Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Thái Bình Bình Dương Hà Nội Quảng Ninh Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Tĩnh Còn 16 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh
Tuyển Đối tác nhân sự (HRBP) Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh
Hạn nộp: 31/01/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Luật TNHH SBLAW
Tuyển Đối tác nhân sự (HRBP) Công ty Luật TNHH SBLAW làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Luật TNHH SBLAW
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH phần mềm 2NF
Tuyển Đối tác nhân sự (HRBP) Công ty TNHH phần mềm 2NF làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu
Công ty TNHH phần mềm 2NF
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 4 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MGVN
Tuyển Đối tác nhân sự (HRBP) CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MGVN làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MGVN
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh
Tuyển Đối tác nhân sự (HRBP) Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1.5 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín
Tuyển Đối tác nhân sự (HRBP) Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe
Tuyển Đối tác nhân sự (HRBP) Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam
Tuyển Đối tác nhân sự (HRBP) Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ LOGISTICS CẢNG SÀI GÒN
Tuyển Đối tác nhân sự (HRBP) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ LOGISTICS CẢNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ LOGISTICS CẢNG SÀI GÒN
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần U2 Holdings
Tuyển Đối tác nhân sự (HRBP) Công ty cổ phần U2 Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty cổ phần U2 Holdings
Hạn nộp: 19/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Đối tác nhân sự (HRBP) Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh làm việc tại Hà Nam thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm