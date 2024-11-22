Tuyển Đối tác nhân sự (HRBP) Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh làm việc tại Hà Nam thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: - Hà Nam - Nam Định - Ninh Bình, Thành phố Nam Định

Mô Tả Công Việc Đối tác nhân sự (HRBP) Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Chịu trách nhiệm trong việc tuyển dụng tất cả vị trí của bộ phận vận hành, đảm bảo tuyển đủ và đúng thời hạn.

Nâng cao thương hiệu tuyển dụng của GHN. Duy trì và mở rộng nguồn ứng viên hiện tại thông qua các hình thức online & offline.

Lập kế hoạch tuyển dụng nhằm đảm bảo đáp ứng đủ nhân sự theo yêu cầu của phòng ban. Thực hiện các báo cáo và phân tích về tình hình tuyển dụng của khu vực phụ trách (bao gồm số lượng, thời gian, chi phí, chất lượng...)

Truyền thông, hướng dẫn và phân tích các chính sách từ công ty xuống nhân sự phía dưới.

Đưa ra các đề xuất, chiến lược với quản lý khu vực, giám đốc vùng về tình hình nhân sự, vận hành, kinh doanh.

Hỗ trợ xử lý các vấn đề nhân sự phát sinh (nghỉ việc hàng loạt, đình công,...)

Cầu nối giữa bộ phận vận hành với các phòng ban khác trong công ty, với ban giám đốc

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 6 - 12 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Logistics, FMCG, Retail,...

Giới tính: Nam; Độ tuổi 22 - 30

Có laptop cá nhân, có phương tiện di chuyển riêng.

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Kỹ năng phân tích số liệu, lập báo cáo (excel tốt).

Sẵn sàng di chuyển công tác

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng + KPI

Môi trường làm việc chuyên nghiệp - Là một trong những startup hàng đầu trong lĩnh vực E-commerce, Logistic của Việt Nam

Được đào tạo kỹ năng kiến thức liên quan đến hành chính, nhân sự

Cơ hội Promotion lên các Level HRBP Specialist, HRBP Supervisor

Tham gia Du lịch và party của Team HR và Vùng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin