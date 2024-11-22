Tuyển Đối tác nhân sự (HRBP) Công ty cổ phần U2 Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty cổ phần U2 Holdings
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
Công ty cổ phần U2 Holdings

Đối tác nhân sự (HRBP)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đối tác nhân sự (HRBP) Tại Công ty cổ phần U2 Holdings

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Đối tác nhân sự (HRBP) Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Hỗ trợ xây dựng và triển khai các chính sách nhân sự phù hợp với chiến lược kinh doanh của công ty, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại điện tử.
Tham gia tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp với nhu cầu của từng bộ phận.
Quản lý hồ sơ nhân sự, đảm bảo tính chính xác và cập nhật thông tin nhân viên.
Thực hiện các công việc hành chính nhân sự như: chấm công, tính lương, quản lý hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội...
Tư vấn và giải đáp các thắc mắc của nhân viên về các vấn đề liên quan đến chính sách nhân sự.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các bộ phận khác trong công ty.
Thực hiện các báo cáo định kỳ về tình hình nhân sự.
Tham gia các dự án liên quan đến nhân sự.
Phối hợp với các bộ phận khác để giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân sự.
Đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện hiệu quả công việc của bộ phận nhân sự.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thương mại điện tử là một lợi thế.
Nắm vững luật lao động và các quy định về bảo hiểm xã hội.
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và giải quyết vấn đề tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Có tinh thần trách nhiệm cao và năng động.
Khả năng chịu áp lực công việc tốt.
Có khả năng phân tích và tổng hợp thông tin.
Có kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc.

Tại Công ty cổ phần U2 Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10.000.000 - 15.000.000 + thưởng tuyển dụng
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Được làm việc trong một công ty uy tín và phát triển trong lĩnh vực thương mại điện tử

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần U2 Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần U2 Holdings

Công ty cổ phần U2 Holdings

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, toà nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

