Tuyển Đối tác nhân sự (HRBP) CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ LOGISTICS CẢNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ LOGISTICS CẢNG SÀI GÒN
Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ LOGISTICS CẢNG SÀI GÒN

Đối tác nhân sự (HRBP)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 979/10B Lê Văn Lương, Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Đối tác nhân sự (HRBP) Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Tuyển dụng
• Phối hợp lập và triển khai kế hoạch tuyển dụng nhân sự theo yêu cầu nhân sự từ các phòng ban
• Thực hiện các công tác, chính sách về bổ nhiệm, điều động và các vấn đề liên quan về nhân sự nội bộ.
• Lập kế hoạch đào tạo phát triển nhân sự hiện có, kịp thời bổ sung nhu cầu về nhân sự của các phòng/ ban; đề xuất bố trí điều động nhân sự cho phù hợp.
• Quản lý hồ sơ nhân sự, hỗ trợ tuyển dụng và thực hiện các thủ tục onboard/ offboard cần thiết đối với nhân viên.
• Đánh giá ứng viên, ra quyết định tuyển dụng, xem xét tuyển dụng mới/ thay thế.
2. Hành chính
• Xây dựng và ban hành các quy chế phù hợp với định hướng phát triển của Công ty
• Tổ chức hoạt động công đoàn trong Công ty như: Du lịch, nghỉ mát, sinh nhật, các hoạt động thường niên (ăn uống, giải trí, Teambuilding, Gala dinner...), thăm hỏi Nhân Viên...
• Giám sát thực hiện các công tác mua sắm, cấp phát trang thiết bị, quản lý tài sản.
• Thực hiện và phối hợp với các trưởng bộ phận đánh giá KPIs hàng năm, đánh giá/ đề xuất xét duyệt tăng lương định kì/ đột xuất.
• Quản lý hát hành các văn bản, quyết định nhân sự, quyết định khen thưởng, kỷ luật,... của công ty.
• Đại diện và chịu trách nhiệm làm việc và công tác với các cơ quan nhà nước, các cơ sở công quyền, nhà cung cấp, đối nội/ đối ngoại, ... những vấn đề liên quan đến công ty.
• Là cầu nối giữa BGĐ và Người lao động trong Công ty.
3. C&B
• Quản lý tổng hợp, theo dõi ngày công lao động hàng tháng để tính lương, thưởng.
• Quản lý, giám sát thực hiện, giải quyết các chế độ BHXH: tăng giảm, trả thẻ, chốt sổ, ốm đau, thai sản, hòa giải tranh chấp lao động (nếu có), ...
• Báo cáo: Giám đốc Nhân sự (HCM) |+ Giám đốc Văn phòng HN

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Độ tuổi 30 - 40
• Tốt nghiệp Đại học. Ưu tiên chuyên ngành quản trị nhân lực/ luật/ kinh tế, ...
• Ưu tiên từng làm Cty lĩnh vực tương tự
• Cẩn thận, chu đáo, có trách nhiệm và chịu được áp lực công việc cao.
• Có kỹ năng tổ chức, quản lý, đào tạo, giao tiếp, đàm phán, giải quyết vấn đề tốt
• Kinh nghiệm: Có tối thiểu 05 năm ở vị trí tương đương
• Có đam mê, gắn bó lâu dài cùng sự phát triển, lớn mạnh của công ty.
• Nắm vững luật pháp về lao động, công đoàn, về quản lý văn bản hành chính.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ LOGISTICS CẢNG SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thoả thuận theo kinh nghiệm làm việc
- Phụ cấp ăn trưa, điện thoại, đồng phục...
- Thưởng tháng 13, thưởng Tết, các ngày Lễ theo quy định nhà nước
- Môi trường làm việc ổn định, có cơ hội học hỏi và phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ LOGISTICS CẢNG SÀI GÒN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ LOGISTICS CẢNG SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ LOGISTICS CẢNG SÀI GÒN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 979/10B Lê Văn Lương

