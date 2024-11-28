Tuyển Đối tác nhân sự (HRBP) Công ty Luật TNHH SBLAW làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Luật TNHH SBLAW
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Công ty Luật TNHH SBLAW

Đối tác nhân sự (HRBP)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đối tác nhân sự (HRBP) Tại Công ty Luật TNHH SBLAW

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 292 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Đối tác nhân sự (HRBP) Với Mức Lương Thỏa thuận

Hành chính:
Lễ tân đón tiếp khách, bưu phẩm
Quản lý con dấu, tài sản công ty
Thanh toán các chi phí hàng tháng của công ty
Theo dõi việc chấp hành quy định, quy trình của nhân viên trong công ty
Soạn thảo hợp đồng, công văn, quyết định, thông báo của công ty.
Nhân sự:
Tuyển dụng nhân sự: Tham mưu, tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng; đăng tin tuyểndụng, sàng lọc CV, phỏng vấn
Quản lý hồ sơ nhân sự; hoàn thiệnhồ sơ tiếp nhận nhân sự mới, nhân sự hếtthời gian thử việc, nghỉ việc
Chấm công, tính phép
Thực hiện báo cáo và các thủ tục về BHXH hàng tháng
Tổ chức các sự kiện của công ty: sinh nhật, du lịch, liên hoan...
Thực hiện các công việc khác theo sự phâncông của Ban giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có trách nhiệm cao trong công việc, có khả năng làm việc độc lập
Trung thực, năng động, tinh thần tập thể tốt
Kỹ năng: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
Có kinh nghiệm làm hành chính nhân sự từ 2 năm
Trình độ học vấn: Tốt nghiệpcao đẳng trở lên

Tại Công ty Luật TNHH SBLAW Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH theo đúng quy định của pháp luật; thưởnglễ Tết, lươngtháng 13.
Môi trườnglàm việc chuyênnghiệp, ổn định
Được đào tạo, hỗ trợvề nghiệp vụ trong quá trình làm việc
Thời gian làm việc:Từ 8h30 - 17h30 thứ 2 đến thứ 6 (nghỉ thứ 7,chủ nhật hàng tuần)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Luật TNHH SBLAW

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Luật TNHH SBLAW

Công ty Luật TNHH SBLAW

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Kinh Đô, số 292 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

