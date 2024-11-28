Tuyển Đối tác nhân sự (HRBP) Công ty Luật TNHH SBLAW làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 292 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Đối tác nhân sự (HRBP) Với Mức Lương Thỏa thuận

Hành chính:

Lễ tân đón tiếp khách, bưu phẩm

Quản lý con dấu, tài sản công ty

Thanh toán các chi phí hàng tháng của công ty

Theo dõi việc chấp hành quy định, quy trình của nhân viên trong công ty

Soạn thảo hợp đồng, công văn, quyết định, thông báo của công ty.

Nhân sự:

Tuyển dụng nhân sự: Tham mưu, tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng; đăng tin tuyểndụng, sàng lọc CV, phỏng vấn

Quản lý hồ sơ nhân sự; hoàn thiệnhồ sơ tiếp nhận nhân sự mới, nhân sự hếtthời gian thử việc, nghỉ việc

Chấm công, tính phép

Thực hiện báo cáo và các thủ tục về BHXH hàng tháng

Tổ chức các sự kiện của công ty: sinh nhật, du lịch, liên hoan...

Thực hiện các công việc khác theo sự phâncông của Ban giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có trách nhiệm cao trong công việc, có khả năng làm việc độc lập

Trung thực, năng động, tinh thần tập thể tốt

Kỹ năng: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

Có kinh nghiệm làm hành chính nhân sự từ 2 năm

Trình độ học vấn: Tốt nghiệpcao đẳng trở lên

Tại Công ty Luật TNHH SBLAW Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH theo đúng quy định của pháp luật; thưởnglễ Tết, lươngtháng 13.

Môi trườnglàm việc chuyênnghiệp, ổn định

Được đào tạo, hỗ trợvề nghiệp vụ trong quá trình làm việc

Thời gian làm việc:Từ 8h30 - 17h30 thứ 2 đến thứ 6 (nghỉ thứ 7,chủ nhật hàng tuần)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Luật TNHH SBLAW

