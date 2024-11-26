Tuyển Đối tác nhân sự (HRBP) Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Đối tác nhân sự (HRBP) Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

1. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

Lãnh đạo toàn bộ hoạt động nhân sự của công ty, tập trung vào phát triển tổ chức, tái cấu trúc bộ máy và nâng cao hiệu suất làm việc.

Xây dựng chiến lược nhân sự phù hợp với tầm nhìn và định hướng phát triển của công ty.

2. NHIỆM VỤ CHÍNH

Phát triển tổ chức (OD):

Đánh giá hiện trạng và tái cấu trúc tổ chức để đảm bảo hiệu quả hoạt động.

Xây dựng và triển khai khung năng lực cho từng vị trí, phòng ban để nâng cao chất lượng nhân sự.

Thiết kế và triển khai các chương trình phát triển nhân tài, kế nhiệm cho các vị trí trọng yếu.

Quản lý và đánh giá hiệu suất:

Xây dựng và quản lý hệ thống đánh giá hiệu suất (KPI/OKR).

Tổ chức các buổi review hiệu suất định kỳ, cung cấp giải pháp cải thiện hiệu quả công việc.

Đảm bảo sự công bằng, minh bạch trong đánh giá và lộ trình phát triển của nhân viên.

Chiến lược và vận hành nhân sự:

Lập kế hoạch nhân sự dài hạn, định biên phù hợp với mục tiêu kinh doanh.

Xây dựng, tối ưu hóa quy trình tuyển dụng, đào tạo, phát triển và giữ chân nhân tài.

Giám sát, cải thiện chế độ phúc lợi, văn hóa doanh nghiệp nhằm tăng sự hài lòng của nhân viên.

Tái cấu trúc và đổi mới:

Đề xuất các phương án tái cấu trúc tổ chức nhằm tối ưu hóa nguồn lực.

Quản lý sự thay đổi, đảm bảo sự đồng thuận và cam kết từ các phòng ban trong quá trình thay đổi.

Chủ động giải quyết các thách thức liên quan đến nhân sự trong môi trường thay đổi nhanh chóng.

Lãnh đạo và giám sát:

Đào tạo, phát triển đội ngũ nhân sự dưới quyền để họ có thể đảm nhận các vai trò lớn hơn.

Đưa ra định hướng chiến lược, bám đuổi mục tiêu và đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ:

Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên ngành Quản trị Nhân sự, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Có chứng chỉ về phát triển tổ chức, đánh giá năng lực hoặc quản trị nhân tài là lợi thế.

Kinh nghiệm:

Tối thiểu 5-7 năm kinh nghiệm tại vị trí quản lý nhân sự cấp cao.

Từng làm cho doanh nghiệp trên 500 nhân sự

Có kinh nghiệm trực tiếp trong tái cấu trúc tổ chức, xây dựng khung năng lực và đánh giá hiệu suất.

Kỹ năng:

Tư duy chiến lược, khả năng giải quyết vấn đề và ra quyết định nhanh chóng.

Kỹ năng lãnh đạo, truyền cảm hứng và thúc đẩy đội nhóm làm việc hiệu quả.

Sẵn sàng làm việc dưới áp lực cao, quyết liệt bám đuổi mục tiêu.

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín Thì Được Hưởng Những Gì

Lương/ thưởng: 25.000.000đ - 30.000.000đ/tháng (thỏa thuận theo năng lực) + Phụ cấp + KPIs

Phúc lợi khác Thưởng Lế Tết, sinh nhật;

Liên hoan công ty hàng tháng, du lịch nghỉ dưỡng hằng năm.

Đóng BHXH theo quy định của Nhà nước và công ty

Được đào tạo để nâng cao kỹ năng chuyên môn chi phí công ty hỗ trợ

Thời gian làm việc: 8h00 - 17h00, Từ Thứ 2 - Thứ 6, và 2 thứ 7 trong tháng. Nghỉ chủ nhật hằng tuần

Môi trường làm việc: Hiện đại, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín

