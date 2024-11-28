Tuyển Đối tác nhân sự (HRBP) Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 12 Triệu

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh

Đối tác nhân sự (HRBP)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đối tác nhân sự (HRBP) Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 361 Nguyễn Tất Thành, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Đối tác nhân sự (HRBP) Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Trực tiếp thực hiện các công việc liên quan đến tuyển dụng như tạo nguồn, phỏng vấn, ký kết hợp đồng...;
- Tìm kiếm và phát triển thêm nguồn ứng viên đáp ứng nhu cầu của công ty, đặc biệt nhóm lao động trực tiếp (Direct);
- Thực hiện các báo cáo, số liệu tuyển dụng liên quan, đồng thời phân tích và đánh giá tình hình tuyển dụng thông qua các báo cáo, số liệu;
- Tham mưu, tư vấn các chính sách nhân sự để thu hút nguồn ứng viên; tăng được thương hiệu tuyển dụng cho khu vực mình phụ trách;
- Trực tiếp tham gia vào việc xử lý các vấn đề, sự vụ liên quan đến nhân sự của khu vực mình phụ trách: quan hệ lao động, lương thưởng, phúc lợi và các quy trình nhân sự khác;
- Các công việc khác liên quan theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng các khối ngành Kinh tế, QTKD, Quản trị nhân lực,... và các khối ngành có liên quan;
- Kinh nghiệm từ 6 tháng đến 1 năm làm tuyển dụng, nhân sự tổng hợp;
- Tư duy tạo nguồn tốt, đặc biệt là tuyển mass, cầu thị, chăm chỉ và có khả năng làm việc với số, dữ liệu;
- Có tư duy về dịch vụ khi làm Nhân sự, tuyển dụng;
- Giao tiếp tốt, trách nhiệm, quyết liệt và chịu được áp lực công việc;
- Định hướng phát triển theo hướng HRBP.

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Thì Được Hưởng Những Gì

1. Cơ hội huấn luyện:
- Được cân nhắc luân chuyển nghiệp vụ giữa các bộ phận để phát triển chuyên môn;
- Được hướng dẫn với đội ngũ nhân viên tận tình và giàu kinh nghiệm.
2. Đồng nghiệp:
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động;
- Đồng nghiệp cực cool, thỏa sức sáng tạo;
- Làm việc trong môi trường Startup năng động, 9x trẻ trung;
- Quy mô nhân sự lớn 10,000 nhân sự toàn quốc, Công ty top 3 trong ngành.
3. Ngày nghỉ: 12 ngày/ năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

