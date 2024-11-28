Tuyển Đối tác nhân sự (HRBP) Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 361 Nguyễn Tất Thành, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Đối tác nhân sự (HRBP)

- Trực tiếp thực hiện các công việc liên quan đến tuyển dụng như tạo nguồn, phỏng vấn, ký kết hợp đồng...;

- Tìm kiếm và phát triển thêm nguồn ứng viên đáp ứng nhu cầu của công ty, đặc biệt nhóm lao động trực tiếp (Direct);

- Thực hiện các báo cáo, số liệu tuyển dụng liên quan, đồng thời phân tích và đánh giá tình hình tuyển dụng thông qua các báo cáo, số liệu;

- Tham mưu, tư vấn các chính sách nhân sự để thu hút nguồn ứng viên; tăng được thương hiệu tuyển dụng cho khu vực mình phụ trách;

- Trực tiếp tham gia vào việc xử lý các vấn đề, sự vụ liên quan đến nhân sự của khu vực mình phụ trách: quan hệ lao động, lương thưởng, phúc lợi và các quy trình nhân sự khác;

- Các công việc khác liên quan theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng các khối ngành Kinh tế, QTKD, Quản trị nhân lực,... và các khối ngành có liên quan;

- Kinh nghiệm từ 6 tháng đến 1 năm làm tuyển dụng, nhân sự tổng hợp;

- Tư duy tạo nguồn tốt, đặc biệt là tuyển mass, cầu thị, chăm chỉ và có khả năng làm việc với số, dữ liệu;

- Có tư duy về dịch vụ khi làm Nhân sự, tuyển dụng;

- Giao tiếp tốt, trách nhiệm, quyết liệt và chịu được áp lực công việc;

- Định hướng phát triển theo hướng HRBP.

Quyền Lợi Được Hưởng

1. Cơ hội huấn luyện:

- Được cân nhắc luân chuyển nghiệp vụ giữa các bộ phận để phát triển chuyên môn;

- Được hướng dẫn với đội ngũ nhân viên tận tình và giàu kinh nghiệm.

2. Đồng nghiệp:

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động;

- Đồng nghiệp cực cool, thỏa sức sáng tạo;

- Làm việc trong môi trường Startup năng động, 9x trẻ trung;

- Quy mô nhân sự lớn 10,000 nhân sự toàn quốc, Công ty top 3 trong ngành.

3. Ngày nghỉ: 12 ngày/ năm

Cách Thức Ứng Tuyển

