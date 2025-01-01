Công việc Đối tác nhân sự (HRBP)

Đối tác nhân sự, hay Human Resource Business Partner (HRBP) đóng vai trò quan trọng trong việc hợp tác chặt chẽ với lãnh đạo cấp cao và các bên liên quan để điều chỉnh chính sách, triển khai chiến lược nhân sự. HRBP quản lý các chức năng nguồn nhân lực trong đơn vị kinh doanh, đảm bảo chính sách nhân sự hỗ trợ tối ưu cho chiến lược tổng thể của tổ chức.

Theo như Job3s tìm hiểu thông tin , nhu cầu tuyển dụng nhân sự ngành Quản trị nhân sự trong nửa đầu năm 2023 đã tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ, kinh tế và xã hội, vai trò của HRBP ngày càng được đánh giá cao. Các doanh nghiệp cần tuyển dụng HRBP chất lượng để xây dựng lực lượng lao động vững mạnh, sẵn sàng đối mặt với những thách thức trong tương lai.

Theo các trang việc làm, có đến vài trăm tin tuyển dụng đối tác nhân sự mỗi tháng, tạo nhiều cơ hội việc làm cho người lao động. Nếu kiên trì và nghiêm túc theo đuổi, bạn hoàn toàn có thể vươn lên các vị trí cấp điều hành trong tổ chức, với mức lương đáng mơ ước.

2. Mức lương của việc làm đối tác nhân sự

Tìm việc làm đối tác nhân sự được nhiều bạn trẻ quan tâm và đang được tuyển dụng cao. Mức lương của HRBP dao động từ 8.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng, tùy vào vị trí tuyển dụng.

Việc làm đối tác nhân sự Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Nhân viên đối tác nhân sự 8.000.000 - 12.000.000 Chuyên viên đối tác nhân sự 12.000.000 - 20.000.000 Quản lý đối tác nhân sự 20.000.000 - 35.000.000 Phó phòng đối tác nhân sự 20.000.000 - 45.000.000

3. Mô tả công việc của chuyên viên đối tác nhân sự

Tìm việc làm đối tác nhân sự đang ngày càng gia tăng, do nhu cầu tuyển dụng HRBP trong việc triển khai chiến lược nhân sự. Dưới đây là mô tả công việc chi tiết của chuyên viên đối tác nhân sự, bạn có thể tham khảo qua.

Tư vấn chiến lược: HRBP có vai trò trong việc tư vấn và hỗ trợ các nhà lãnh đạo xây dựng chiến lược nhân sự phù hợp với mục tiêu kinh doanh. Nhân viên tham gia vào quá trình hoạch định chiến lược, cung cấp ý kiến chuyên môn về các vấn đề liên quan đến nhân sự và phối hợp với các phòng ban để xác định nhu cầu, xây dựng chương trình tuyển dụng, đào tạo nhân sự. Đồng thời, HRBP tư vấn về văn hóa doanh nghiệp, tạo động lực làm việc và theo dõi hiệu quả của các chiến lược nhân sự, từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện khi cần thiết.

Quản lý hiệu suất: Để tìm việc làm đối tác nhân sự, nhân viên cần biết xây dựng và triển khai hệ thống quản lý hiệu suất cho doanh nghiệp. HRBP phối hợp tổ chức các buổi đánh giá hiệu suất, đảm bảo tính khách quan và công bằng. Đồng thời, HRBP theo dõi, báo cáo hiệu suất nhân viên, cung cấp thông tin cần thiết để các nhà quản lý đưa ra quyết định phù hợp.

Quản lý nhân sự: HRBP đảm nhiệm các hoạt động quản lý nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, phát triển, quản lý hiệu suất và giải quyết các vấn đề của nhân viên. Nhân viên hỗ trợ xây dựng môi trường làm việc tích cực, thúc đẩy sự phát triển của đội ngũ. Ngoài ra, HRBP phân tích nhu cầu nhân lực hiện tại và tương lai, đồng thời đề xuất chiến lược phát triển nhân lực, đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng, phù hợp với mục tiêu kinh doanh.

Giải quyết tranh chấp lao động: Giải quyết tranh chấp lao động là một trong những việc quan trọng khi ứng viên tìm việc làm đối tác nhân sự cần biết. HRBP đảm nhiệm việc giải quyết các tranh chấp lao động, cung cấp tư vấn, hướng dẫn về chính sách lao động và quy định pháp lý. Nhân viên tiếp nhận, đánh giá các vấn đề từ nhân viên hoặc quản lý, đồng thời tham gia thương lượng để tìm giải pháp hợp lý và công bằng.

Xây dựng và duy trì văn hóa doanh nghiệp: HRBP có vai trò trong việc xây dựng,duy trì văn hóa doanh nghiệp bằng cách phối hợp với lãnh đạo để xác định và thực hiện các giá trị cốt lõi phù hợp với chiến lược kinh doanh. Nhân viên tham gia xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh văn hóa doanh nghiệp, đảm bảo nội dung truyền cảm hứng và dễ hiểu. Ngoài ra, HRBP thiết lập các chính sách quản trị văn hóa, tạo môi trường làm việc tích cực, đồng thời ghi nhận và tôn vinh nhân viên xuất sắc trong việc duy trì giá trị văn hóa của tổ chức.

4. Yêu cầu đối với việc làm đối tác nhân sự

Tìm việc làm đối tác nhân sự với nhiều tiềm năng phát triển cùng với mức lương hấp dẫn. Nhà tuyển dụng sẽ đưa ra các yêu cầu cho ứng viên để hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Dưới đây là một số yêu cầu cho công việc này bao gồm:

Về bằng cấp, kiến thức:

Khi tìm việc làm đối tác nhân sự, một số công ty yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên.

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh, Kinh tế hoặc các chuyên ngành liên quan.

Sự nhạy bén trong kinh doanh: HRBP cần hiểu rõ về hoạt động của doanh nghiệp, phân tích dữ liệu tài chính và phát triển các chiến lược nhân sự.

Kiến thức quản lý nhân sự: Chuyên gia HRBP cần có hiểu biết sâu sắc về quản lý nhân sự để phát triển các chiến lược hiệu quả. Nhân viên cần nắm rõ các chính sách, thủ tục và thực tiễn tốt nhất trong lĩnh vực nhân sự, cũng như có khả năng quản lý các vấn đề về quan hệ nhân viên và giám sát quy trình quản lý hiệu suất.

Về kỹ năng:

Linh hoạt về kỹ thuật số: Khi tìm việc làm đối tác nhân sự, HRBP cần có sự hiểu biết về công nghệ và khả năng áp dụng các công cụ, hệ thống để tối ưu hóa quy trình nhân sự.

Kỹ năng làm việc nhóm: HRBP cần có kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề để tư vấn và hỗ trợ các bộ phận kinh doanh trong việc hoàn chỉnh chiến lược nhân sự.

Kỹ năng lãnh đạo và quản lý dự án: Tìm việc làm đối tác nhân sự, ứng viên cần có khả năng lãnh đạo các dự án và sáng kiến nhân sự, quản lý hiệu quả các nguồn lực, thời gian và ngân sách để đạt được kết quả.

Kỹ năng giao tiếp và tư vấn: Kỹ năng giao tiếp hiệu quả và khả năng xây dựng mối quan hệ bền chặt với lãnh đạo và quản lý là rất cần thiết để HRBP hiểu nhu cầu của doanh nghiệp và cung cấp các giải pháp nhân sự phù hợp.

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề: HRBP phải phân tích dữ liệu nhân sự và cung cấp thông tin chi tiết cho ban lãnh đạo. Kỹ năng này giúp nhân viên xác định vấn đề, phát triển chiến lược nhân sự và triển khai các giải pháp hiệu quả.

Năng khiếu chiến lược: Ứng viên cần có năng khiếu chiến lược khi tìm việc làm đối tác nhân sự. HRBP phải có khả năng nhìn nhận tổng thể về mục tiêu và hướng đi của tổ chức để phát triển chiến lược nhân sự phù hợp. Nhân viên tham gia vào quá trình lên kế hoạch chiến lược tổ chức, giúp định hình và thực hiện các hoạt động quản lý nhân sự liên quan.

5. Khu vực tuyển dụng đối tác nhân sự nhiều

Việc làm đối tác nhân sự đang có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai với cơ hội thăng tiến mở rộng. Khu vực tuyển dụng HRBP nhiều ở các tỉnh, thành phố như TP.HCM, Hà Nội, Bắc Ninh, Đà Nẵng.

5.1. Việc làm đối tác nhân sự TPHCM

TP.HCM là thành phố đứng đầu kinh tế của nước ta, thu hút số lượng lớn doanh nghiệp, nhà đầu tư hình thành và phát triển. Bên cạnh đó, TP.HCM là nơi tập trung đông đảo người lao động đến làm việc, chính vì vậy cần phải có chiến lược nhân sự để tuyển dụng, dẫn đến nhu cầu tuyển đối tác nhân sự của công ty tăng cao.

Theo các trang việc làm, có đến vài trăm tin đăng tuyển mỗi tháng vực marketing, công nghệ thông tin, xây dựng, logistics. Mức lương của việc làm này dao động từ 8.000.0000 - 35.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng nhiều ở quận 1, quận 2, quận 3, thành phố Thủ Đức, Tân Bình.

5.2. Việc làm đối tác nhân sự Hà Nội

Hà Nội là trung tâm kinh tế khu vực miền Bắc, do đó sẽ có nhiều công ty, tập đoàn lớn nhỏ tập trung đầu tư và phát triển. Không kém cạnh TP.HCM, Hà Nội cũng thu hút rất nhiều lao động mỗi năm đến tìm kiếm việc làm, chính vì vậy nhu cầu tuyển đối tác nhân sự ngày càng cao.

Theo các trang việc làm, có đến vài trăm tin đăng tuyển mỗi tháng về các lĩnh vực tài chính - ngân hàng, chứng khoán, hàng tiêu dùng, dược phẩm, công nghệ thông tin. Mức lương của việc làm này dao động từ 8.000.0000 - 35.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng nhiều ở quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Đống Đa, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm.

5.3. Việc làm đối tác nhân sự Bắc Ninh

Bắc Ninh là một tỉnh phát triển nhanh với nhiều khu công nghiệp và nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao, tạo ra nhu cầu tuyển dụng đối tác nhân sự. Theo các trang việc làm, có đến vài tin đăng tuyển mỗi tháng về lĩnh vực công nghệ thông tin. Mức lương của việc làm này dao động từ 15.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng nhiều ở huyện Yên Phong, Tiên Du.

5.4. Việc làm đối tác nhân sự Đà Nẵng

Đà Nẵng là trung tâm kinh tế của miền Trung đang có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, thu hút nhiều doanh nghiệp phát triển và đầu tư. Trong quá trình hoạt động của công ty, doanh nghiệp cần có nhân viên đối tác nhân sự để theo dõi quy trình tuyển dụng nhân sự chất lượng với lãnh đạo.

Theo các trang việc làm, có đến vài chục tin đăng tuyển mỗi tháng về lĩnh vực công nghệ thông tin. Mức lương của việc làm này dao động từ 10.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng nhiều ở quận Hải Châu.

Ngoài ra, còn nhiều tỉnh và thành phố khác đang mở rộng tuyển dụng đối tác nhân sự để hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế và đáp ứng nhu cầu trong lĩnh vực nhân sự.

6. Các lĩnh vực cần việc làm đối tác nhân sự

Tìm việc làm đối tác nhân sự không chỉ tuyển dụng ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau, mà công việc này còn đa dạng trong lĩnh vực tuyển dụng. Dưới đây là một số lĩnh vực tuyển HRBP bạn có thể tham khảo qua.

Marketing

Đối tác nhân sự trong lĩnh vực marketing có nhiệm vụ tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ hợp tác với các trường đại học, cao đẳng và trung tâm đào tạo nghề để phát triển nguồn ứng viên. Nhân viên thu thập và quản lý cơ sở dữ liệu ứng viên, đồng thời tìm kiếm ứng viên tiềm năng qua các kênh trực tuyến và offline.

Trong quá trình tuyển dụng, nhân viên tham gia vào phỏng vấn và đánh giá ứng viên phù hợp. HRBP cũng duy trì quan hệ tốt đẹp với các đối tác, đảm bảo các hoạt động hợp tác hiệu quả và đúng tiến độ, đồng thời lập báo cáo định kỳ về tình hình tuyển dụng và hiệu quả các nguồn tuyển dụng, từ đó đề xuất các biện pháp cải thiện.

Bảo hiểm

Nhân viên đối tác nhân sự trong lĩnh vực Bảo hiểm đóng vai trò trong việc xây dựng và triển khai các chính sách nhân sự nhằm tối ưu hóa hiệu quả công việc. Nhân viên tư vấn cho ban lãnh đạo về cơ cấu tổ chức, mô tả công việc và tiêu chí đánh giá hiệu suất, đồng thời phối hợp với các bộ phận để phát triển kế hoạch tuyển dụng chất lượng.

Ngoài ra, nhân viên tham gia vào việc đào tạo, phát triển kỹ năng cho nhân viên và giải quyết các vấn đề liên quan đến quan hệ lao động. Bên cạnh đó, HRBP cũng theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chiến lược nhân sự để đề xuất các giải pháp cải thiện.

Tài chính - ngân hàng

HRBP trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng thực hiện và triển khai các hoạt động của Phòng Phát triển nguồn lực nhằm hỗ trợ các đơn vị trong việc vận hành mô hình tổ chức tối ưu, sử dụng nhân sự hiệu quả và tăng năng suất lao động. Nhân viên tư vấn cho các đơn vị trong việc xây dựng, triển khai và vận hành các Mô hình tổ chức, Quy chế hoạt động, Bản mô tả công việc (JD) và Chỉ số hiệu suất chính (KPI).

Ngoài ra, nhân viên còn kiểm soát việc thực thi kế hoạch nhân sự, cơ cấu nguồn lực và các chỉ tiêu nhân sự tại các đơn vị được giao quản lý. HRBP cũng chủ động xây dựng và triển khai các chương trình phát triển nguồn lực, thực hiện quy hoạch đội ngũ kế cận, cũng như hướng dẫn công tác quản trị thành tích, thi đua khen thưởng và đánh giá nguồn lực tại các đơn vị phụ trách.

Công nghệ thông tin

Đối tác nhân sự trong lĩnh vực công nghệ thông tin chịu trách nhiệm thu hút và tuyển dụng nhân tài cho các phòng ban được giao, quản lý kế hoạch tuyển dụng để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng của công ty và thực hiện quy trình tuyển dụng cho từng bộ phận.

Nhân viên xây dựng mối quan hệ với các công ty săn đầu người và công ty môi giới để phát triển nguồn nhân lực, đồng thời chuẩn bị báo cáo tuyển dụng theo yêu cầu.

Ngoài ra, chuyên viên này hỗ trợ trong việc xây dựng sơ đồ tổ chức, mô tả công việc và KPI cho từng vị trí, thực hiện điều chuyển,thăng chức, cũng như giải quyết các vấn đề liên quan đến quan hệ lao động. Nhân viên còn thực hiện các khảo sát mức độ hài lòng trong các phòng ban được giao và đánh giá nhân viên có năng lực để đề xuất giao nhiệm vụ hoặc bổ nhiệm vào các vị trí quản lý.

Tìm việc làm đối tác nhân sự ngày càng thu hút nhiều bạn trẻ quan tâm, cùng với đó là nhu cầu tuyển dụng cao của các công ty. Doanh nghiệp cần tuyển HRBP để phối hợp triển khai các chính sách, quy trình tuyển dụng nhân sự. Nếu bạn đã trang bị đầy đủ những bằng cấp, kỹ năng nhà tuyển dụng yêu cầu, đừng ngần ngại ứng tuyển vị trí đầy tiềm năng này nhé!