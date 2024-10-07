Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ SOLID làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 25 Triệu

Mức lương 17 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lạc Long Quân, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 17 - 25 Triệu

Thu thập thông tin, phân tích yêu cầu và đưa ra giải pháp nghiệp vụ dựa trên yêu cầu đã thu thập. Viết các tài liệu quy trình nghiệp vụ, thiết kế chi tiết chức năng phần mềm. Tham gia kiểm thử và giám sát việc kiểm thử chất lượng phần mềm, nghiệm thu sản phẩm trước khi thực hiện nhận chuyển giao. Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 17 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các ngành liên quan đến CNTT hay phần mềm hoặc máy tính; ưu tiên ứng viên có chứng chỉ liên quan đến lĩnh vực kinh tế, quản trị kinh doanh. Có tối thiểu 02 năm ở vị trí BA ưu tiên trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, hệ thống IT Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm. Chủ động, có thái độ tích cực và trách nhiệm cao trong công việc. Có khả năng sử dụng tốt các công cụ figma, vẽ mockup, prototype. Có khả năng đọc và hiểu tài liệu Tiếng Anh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ SOLID Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 17.000.000 – 25.000.000, tăng lương tối thiểu 01 lần/năm. Thưởng: Lễ, tết, tháng lương thứ 13 Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 Chế độ đãi ngộ đầy đủ theo Luật lao động. Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, hoà đồng. Cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ SOLID

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.