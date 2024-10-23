Tuyển Luật/Pháp lý CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 16 Triệu

Mức lương 15 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 96 Nguyễn Thị Nhung, KĐT Vạn Phúc City, P. Hiệp Bình Phước, Thủ Đức ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Luật/Pháp lý Với Mức Lương 15 - 16 Triệu

Chuyên theo dõi hợp đồng

- Đề xuất ý kiến về pháp lý và thẩm định dự thảo các hợp đồng do các bộ phận khác của Công ty/đối tác soạn thảo trước khi trình Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Tổng Giám đốc; tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng. - Tham gia đàm phán, thương thảo các hợp đồng quan trọng của Công ty với các đối tác trong kinh doanh; thẩm định các dự thảo thoả thuận, các hợp đồng hợp tác, các dự án đầu tư để đảm bảo không trái pháp luật, điều lệ hoặc có sơ hở, sai sót về mặt pháp luật có thể dẫn đến thiệt hại cho Công ty. - Soạn thảo/kiểm tra tính pháp lý/điều chỉnh bổ sung v.v.. liên quan đến toàn bộ các hợp đồng do Công ty ký kết. - Soạn thảo/Kiểm tra tính pháp lý của các văn bản như Biên bản họp, Quyết định, Thông báo, Công văn, Tờ trình, Giấy ủy quyền v.v.. do Đại Hội Đồng Cổ Đông/Hội Đồng Quản Trị/ Ban Giám Đốc Công ty ban hành. - Soạn thảo các hồ sơ pháp lý với các Sở ban ngành theo chủ trương của Công ty như: Hồ sơ tăng vốn điều lệ, Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật, Hồ sơ thông báo mẫu dấu, Hồ sơ chi trả cổ tức,... - Tham mưu cho Hội đồng quản trị/Ban Tổng Giám đốc và thực hiện các công việc liên quan đến vấn đề pháp lý doanh nghiệp, pháp lý kinh doanh bất động sản và các dự án mà Công ty đang triển khai. - Tham mưu các chính sách pháp luật cho Ban Lãnh Đạo Công ty và các đơn vị liên quan, nhằm đảm bảo mọi hoạt động của Công ty không trái quy định Pháp luật. - Thực hiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty, giải quyết các tranh chấp trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty. - Xây dựng/ đóng góp ý kiến, đề xuất cải tiến các chính sách, quy định, quy trình và hướng dẫn công việc của Công ty để phù hợp yêu cầu của pháp luật và tình hình hoạt động của Công ty. - Xem xét, đóng góp ý kiến, dự báo các rủi ro về mặt pháp lý đối với đối với văn bản và các tài liệu giao dịch kinh doanh khác của Công ty. - Xử lý các vấn đề phát sinh về phương diện pháp lý trong quá trình thực hiện các hợp đồng/giao dịch của Công ty. - Chủ trì soạn thảo, thẩm định, hoàn thiện hệ thống hợp đồng, biểu mẫu văn bản, tài liệu do pháp chế thực hiện - Hướng dẫn, tư vấn các vấn đề pháp lý cho các Phòng/Ban trong Công ty, Công ty thành viên. - Đàm phán các hợp đồng, thỏa thuận quan hệ hợp tác với các đối tác - Tham gia các hoạt động tố tụng/pháp lý theo yêu cầu phân công - Thiết lập, duy trì phát triển mối quan hệ với các cơ quan chính quyền và đối tác ngoài để giải quyết các công việc liên quan đến lĩnh vực chuyên môn.

Với Mức Lương 15 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học Luật ưu tiên chuyên ngành Luật kinh tế., ưu tiên ứng viên đã có thẻ hành nghề luật sư. Am hiểu về pháp luật liên quan đến lĩnh vực bất động sản, thương mại, dịch vụ. - Có kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp chế doanh nghiệp - Có ít nhất 02năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương. - Ưu tiên ứng viên có trình độ Tiếng anh tốt, đã làm việc ở các chủ đầu tư về Bất động sản, sàn phân phối bất động sản - Có mối quan hệ tốt với cơ quan nhà nước - Có tư duy phản biện - Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt. - Có khả năng quản lý thời gian tốt - Có khả năng làm việc độc lập và nhóm tốt - Có tinh thần trách nhiệm và chịu áp lực công việc cao. - Có nguyện vọng làm việc ổn định, lâu dài với các chế độ đãi ngộ hấp dẫn, cạnh tranh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng 13,14..., thưởng vào các ngày lễ, tết lớn trong năm;

- Chính sách phúc lợi: Đồng phục; du lịch hàng quý/ năm; sinh nhật; hiếu hỷ; ốm đau, thai sản, ma chay,...;

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN;

- Được tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn năng cao kỹ năng chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI

