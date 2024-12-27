Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Eight One International làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Eight One International
Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 68
- 70 Nguyễn Ngọc Phương, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 18 Triệu
Khảo sát, tìm kiếm khách hàng;
Tư vấn dịch vụ, đàm phán ký kết hợp đồng;
Phối hợp làm việc với Team giám sát và triển khai;
Chăm sóc khách hàng.
Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kiến thức về dịch vụ và quy trình làm việc;
Được đào tạo bài bản về kỹ năng sales & sản phẩm;
Hướng dẫn thêm về kỹ năng mềm, CSKH;
Kỹ năng làm việc trên phần mềm Call Center.
Kinh nghiệm từ 06 tháng trở lên về Sales, Telesale, Sales Thị trường ngành Dịch vụ khách hàng;
Có khả năng giao tiếp tốt, tự tin & làm việc độc lập;
Ứng viên có kinh nghiệm ngành Dịch vụ vệ sinh là một lợi thế.
Được đào tạo bài bản về kỹ năng sales & sản phẩm;
Hướng dẫn thêm về kỹ năng mềm, CSKH;
Kỹ năng làm việc trên phần mềm Call Center.
Kinh nghiệm từ 06 tháng trở lên về Sales, Telesale, Sales Thị trường ngành Dịch vụ khách hàng;
Có khả năng giao tiếp tốt, tự tin & làm việc độc lập;
Ứng viên có kinh nghiệm ngành Dịch vụ vệ sinh là một lợi thế.
Tại Công Ty TNHH Eight One International Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập lên đến 10-18tr/tháng gồm:
Lương thoả thuận theo năng lực từ 8-12tr;
Thử việc 100% Lương chính thức;
Thưởng Hoa hồng trên từng Hợp đồng;
Phụ cấp đi lại;
Không áp KPI;
Hưởng chế độ BHXH, BHYT,... đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Lương thoả thuận theo năng lực từ 8-12tr;
Thử việc 100% Lương chính thức;
Thưởng Hoa hồng trên từng Hợp đồng;
Phụ cấp đi lại;
Không áp KPI;
Hưởng chế độ BHXH, BHYT,... đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Eight One International
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI