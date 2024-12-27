Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Eight One International làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 68 - 70 Nguyễn Ngọc Phương, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Khảo sát, tìm kiếm khách hàng;

Tư vấn dịch vụ, đàm phán ký kết hợp đồng;

Phối hợp làm việc với Team giám sát và triển khai;

Chăm sóc khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức về dịch vụ và quy trình làm việc;

Được đào tạo bài bản về kỹ năng sales & sản phẩm;

Hướng dẫn thêm về kỹ năng mềm, CSKH;

Kỹ năng làm việc trên phần mềm Call Center.

Kinh nghiệm từ 06 tháng trở lên về Sales, Telesale, Sales Thị trường ngành Dịch vụ khách hàng;

Có khả năng giao tiếp tốt, tự tin & làm việc độc lập;

Ứng viên có kinh nghiệm ngành Dịch vụ vệ sinh là một lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Eight One International Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập lên đến 10-18tr/tháng gồm:

Lương thoả thuận theo năng lực từ 8-12tr;

Thử việc 100% Lương chính thức;

Thưởng Hoa hồng trên từng Hợp đồng;

Phụ cấp đi lại;

Không áp KPI;

Hưởng chế độ BHXH, BHYT,... đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Eight One International

