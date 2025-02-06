Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần đầu tư OtoPro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần đầu tư OtoPro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Công ty cổ phần đầu tư OtoPro
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công ty cổ phần đầu tư OtoPro

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần đầu tư OtoPro

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

Hồ Chí Minh: Lương cứng 8 triệu + thưởng hoa hồng + thưởng khác Tham gia BHXH Các chế độ phúc lợi, ngày Lễ Tết, sinh nhật... theo quy định của Công ty Có thể đề xuất các sản phẩm mới, cải thiện các sản phẩm cũ, lỗi thời. Ngoài ra, cũng có thể đưa ra các phương pháp sáng tạo, đổi mới nhằm đẩy mạnh các chiến dịch kinh doanh của Chi nhánh và công ty. Có cơ hội phát triển tại vị trí chuyên viên Kinh doanh, trưởng nhóm Kinh doanh. Tham gia các khóa đào tạo nâng cao về sản phẩm, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ do công ty, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Lọc và xử lý các DATA đã phản hồi tích cực và đã hẹn; kết hợp lấy data mới trên page để gọi tư vấn (ưu tiên xử lý các DATA đã phản hồi tích cực và đã hẹn trước). Tiếp đón khách hàng:
+ Chuẩn bị hàng cho khách có hẹn lịch trước khi qua chi nhánh; kiểm tra lại kiến thức về sản phẩm lắp đặt và thông báo trưởng kỹ thuật sắp xếp nhân sự thi công.
+ Kiểm tra và dọn dẹp khu vực phòng khách sạch sẽ; chuẩn bị việc tiếp khách.
+ Đón tiếp và tư vấn khách tại văn phòng chi nhánh, chốt khách hàng lắp đặt, mua sản phẩm của công ty.
+ Giải đáp các câu hỏi của khách hàng về giá cả, tính năng, quá trình lắp đặt, quy định bảo hành của sản phẩm.
+ Tham gia kiểm tra tình trạng xe của khách hàng trước khi thi công. Xác nhận và thông báo tình trạng xe trước khi thi công cho khách hàng xác nhận.
+ Kiểm tra lại toàn bộ xe thi công và lắp đặt đúng; thử nghiệm sản phẩm và đảm bảo vệ sinh xe sạch sẽ trước khi bàn giao cho khách hàng.
+ Hướng dẫn khách sử dụng sản phẩm; bàn giao các sản phẩm cũ cho khách hàng.
Đăng bài trên các hội nhóm zalo/fanpage cá nhân để tìm kiếm khách hàng mới.
Trực page của chi nhánh, chăm sóc khách hàng trên fanpage của chi nhánh.
Tim kiếm thêm khách hàng trên các hội nhóm về xe đang có nhu cầu về sản phẩm. Đánh giá nhu cầu sử dụng của khách hàng và tư vấn chọn dòng sản phẩm phù hợp với định hướng của công ty cũng như nhu cầu của khách hàng.
Hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra theo ngày về số lượng cuộc gọi tương tác với khách hàng và số data mới lấy được trong ngày...
Báo cáo kết quả kinh doanh vào cuối ngày đảm bảo đầy đủ các chỉ số Data mới; Số khách hàng chăm sóc lại; Số khách hàng đã gọi trong ngày; Số khách hàng chốt; Doanh số chốt, Link bài viết post trên các group.
Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của GĐCN/GĐKD/BGĐ.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên;
Có từ 1-3 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương.
Sử dụng máy tính thành thạo và các phần mềm chăm sóc khách hàng.
Sử dụng thành thạo các nền tảng xã hội, các ứng dụng phục vụ việc quảng bá sản phẩm như Facebook; Tiktok; Zalo...
Kiên trì, chịu khó, nhanh nhẹn, chủ động.
Kỷ luật công việc tốt.

Tại Công ty cổ phần đầu tư OtoPro Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 30 triệu VND
Lương cứng: Trên 8 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư OtoPro

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần đầu tư OtoPro

Công ty cổ phần đầu tư OtoPro

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

