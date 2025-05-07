Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM BỐ CHÍNH SAVITA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM BỐ CHÍNH SAVITA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 07/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM BỐ CHÍNH SAVITA VIỆT NAM

Chuyên viên pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM BỐ CHÍNH SAVITA VIỆT NAM

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Xã Nguyên Khê, Đông Anh, Huyện Đông Anh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Tư vấn pháp lý cho Ban Lãnh đạo và các Phòng/Ban nghiệp vụ của Nhà máy.
Cập nhật, phổ biến chính sách mới có ảnh hưởng tới hoạt động của Nhà máy.
Kiểm tra hệ thống các chính sách và đảm bảo rằng việc ban hành và thực thi các chính sách của Nhà máy là phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan.
Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động của Nhà máy hoặc làm đầu mối liên hệ,đốc thúc các đơn vị tư vấn trong trường hợp thuê ngoài cho các thủ tục này.
Phụ trách và chịu trách nhiệm những vấn đề liên quan đến pháp lý, pháp chế khác của Công ty theo phân công.
Tham gia soạn thảo hợp đồng, văn bản do Công ty ban hành và ký kết, kiểm tra tính hợp pháp, pháp lý cho các giao dịch của Công ty.
Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành luật, ưu tiên ứng viên có chứng chỉ hành nghề Luật sư
Kiến thức: Có kiến thức chuyên môn về pháp lý doanh nghiệp, kinh doanh thương mại, đầu tư, sản xuất.
Kinh nghiệm: Có 3 năm kinh nghiệm Pháp chế tại các nhà máy sữa.
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm từ các công ty về sữa như: Vinamilk, TH, Nutifood, Nuticare, Vital Diary…

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM BỐ CHÍNH SAVITA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương : 20.000.000-30.000.000/tháng + Thưởng + phụ cấp.
Đảm bảo quyền lợi về chế độ lương thưởng, phúc lợi, chính sách khích lệ nhân sự có thành tích tốt.
Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13, 20/10, 08/03, voucher mua sắm mỹ phẩm hàng tháng trên App Hebela.
Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân.
Hỗ trợ và đào tạo tối đa giúp nhân sự nắm vững kiến thức, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng đáp ứng công việc.
Xét tăng lương định kỳ và tạo các cơ hội thăng tiến cho nhân sự.
Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định, teambuilding, du lịch hàng năm, các chương trình tea break, sinh nhật hàng tháng và các sự kiện đặc biệt trong năm.
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 và thứ 7 luân phiên (8h15 - 17h30). Nghỉ trưa 1.5 tiếng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM BỐ CHÍNH SAVITA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM BỐ CHÍNH SAVITA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM BỐ CHÍNH SAVITA VIỆT NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: tòa nhà Imperia , 203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Hà Nội

