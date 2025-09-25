Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Huỳnh Văn Nghệ, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Tổng hợp, phân tích kinh tế trong Công ty một cách thường xuyên, hàng tháng đảm bảo phục vụ cho công tác điều hành của Giám đốc tài chính và Ban lãnh đạo Công ty;

Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các nghiệp vụ hàng ngày của các kế toán viên: thu, chi, nhập xuất, bán hàng, ngân hàng, lập sổ sách, lưu trữ chứng từ… và xử lý các vấn đề phát sinh trong phòng;

Kiểm tra các báo cáo của các kế toán viên, đảm bảo tính chính xác của số liệu;

Kế hoạch tài chính: trả nợ ngân hàng, mua hàng, thanh toán cho nhà cung cấp, các khoản phát sinh. Báo cáo kịp thời các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện với Ban lãnh đạo để giải quyết vấn đề kịp thời, triệt để;

Cung cấp số liệu kế toán cho các cơ quan hữu quan: thuế, thống kê, chính quyền, BQL…;

Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo Công ty.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học/thạc sỹ chuyên ngành Tài chính hoặc kế toán;

Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.

Nắm vững nghị định , Luật, thông tư áp dụng thành thạo trong công việc TCKT

Cẩn thận, trung thực, chăm chỉ, nhiệt huyết với công việc;

Nắm vững kiến thức tài chính, kế toán, kiểm toán

Có khả năng xây dựng kế hoạch phát triển tập thể;

Thành thạo các phần mềm kế toán, word, excel,...;

Tại Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận khi phỏng vấn theo năng lực ứng viên từ 20.000.000đ trở lên

Hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động.

Các phúc lợi khác theo chính sách của công ty ( thưởng lễ, tết, phép năm, du lịch…)

Môi trường làm việc thân thiện, bền vững tạo điều kiện cho nhân viên phát huy năng lực bản thân và phát triển sự nghiệp.

Từ thứ 2 đến thứ 7 ( từ 8:00 đến 17:00), nghỉ chủ nhật và lễ tết theo quy định.

VPDD: Số 1 Huỳnh Văn Nghệ, Phúc Lợi, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI

