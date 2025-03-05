Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty Cổ Phần Xây Dựng GM làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Dương: - Hải Dương, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Với Mức Lương Thỏa thuận

- Cán bộ an toàn: kiểm soát công tác an toàn về người và thiết bị; công tác vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trên công trường.

- Cán bộ hiện trường: giám sát kỹ thuật công tác thi công ngoài hiện trường, tính toán khối lượng, xác nhận khối lượng cho thầu phụ hoặc tổ đội.

- Cán bộ QC: phụ trách hồ sơ chất lượng, hồ sơ nghiệm thu, thí nghiệm vật liệu đầu vào.

- Cán bộ QS : phụ trách hồ sơ khối lượng, thanh quyết toán.



- Thành thạo tin học văn phòng, autocad

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng GM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: thỏa thuận

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

- Môi trường làm việc thân thiện.

- Du lịch trong và ngoài nước mỗi năm 2 lần.

- Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của Pháp luật.

- Được hưởng chế độ đãi ngộ và hỗ trợ khác theo quy định phúc lợi tại Công ty.

