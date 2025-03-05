Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty Cổ Phần Xây Dựng GM làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng GM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hải Dương:
- Hải Dương, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Với Mức Lương Thỏa thuận
- Cán bộ an toàn: kiểm soát công tác an toàn về người và thiết bị; công tác vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trên công trường.
- Cán bộ hiện trường: giám sát kỹ thuật công tác thi công ngoài hiện trường, tính toán khối lượng, xác nhận khối lượng cho thầu phụ hoặc tổ đội.
- Cán bộ QC: phụ trách hồ sơ chất lượng, hồ sơ nghiệm thu, thí nghiệm vật liệu đầu vào.
- Cán bộ QS : phụ trách hồ sơ khối lượng, thanh quyết toán.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thành thạo tin học văn phòng, autocad
Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng GM Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: thỏa thuận
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
- Môi trường làm việc thân thiện.
- Du lịch trong và ngoài nước mỗi năm 2 lần.
- Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của Pháp luật.
- Được hưởng chế độ đãi ngộ và hỗ trợ khác theo quy định phúc lợi tại Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng GM
