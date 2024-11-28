Tuyển Thiết kế và Kiến trúc Công ty TNHH Thời Trang Quốc Tế Savani làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế và Kiến trúc Tại Công ty TNHH Thời Trang Quốc Tế Savani
Mức lương
14 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Mac Plaza, Số 10 Trần Phú, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương 14 - 18 Triệu
Tư vấn thiết kế về kiến trúc, thiết kế không gian nội ngoại thất kết hợp cho chuỗi cửa hàng thời trang
Nắm bắt nhu cầu và nhiệm vụ thiết kế, lên concept ý tưởng, thể hiện 2D và 3D tốt.
Có thể đưa ra phương án thiết kế kiến trúc, khai triển nội thất 2D, 3D.
Làm việc với các bên liên kết, đối tác để hoàn thiện dự án.
Giám sát chất lượng công trình và sản phẩm thiết kế.
Các công việc cụ thể sẽ trao đổi trực tiếp thêm khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên. Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Thành thạo Autocad, Sketch up (hoặc 3Ds max), Photoshop và biết sử dụng các phần mềm văn phòng cơ bản.
Đã làm thiết kế cho các chuỗi phòng khám, store là 1 lợi thế
Khả năng quản lý công việc, theo dõi sát tiến độ.
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm 3D nội ngoại thất
Tại Công ty TNHH Thời Trang Quốc Tế Savani Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 15-20 triệu/ tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thời Trang Quốc Tế Savani
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
