Tuyển Thiết kế và Kiến trúc Công ty TNHH Thời Trang Quốc Tế Savani làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mac Plaza, Số 10 Trần Phú, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

Tư vấn thiết kế về kiến trúc, thiết kế không gian nội ngoại thất kết hợp cho chuỗi cửa hàng thời trang

Nắm bắt nhu cầu và nhiệm vụ thiết kế, lên concept ý tưởng, thể hiện 2D và 3D tốt.

Có thể đưa ra phương án thiết kế kiến trúc, khai triển nội thất 2D, 3D.

Làm việc với các bên liên kết, đối tác để hoàn thiện dự án.

Giám sát chất lượng công trình và sản phẩm thiết kế.

Các công việc cụ thể sẽ trao đổi trực tiếp thêm khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên. Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Thành thạo Autocad, Sketch up (hoặc 3Ds max), Photoshop và biết sử dụng các phần mềm văn phòng cơ bản.

Đã làm thiết kế cho các chuỗi phòng khám, store là 1 lợi thế

Khả năng quản lý công việc, theo dõi sát tiến độ.

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm 3D nội ngoại thất

Tại Công ty TNHH Thời Trang Quốc Tế Savani Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15-20 triệu/ tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thời Trang Quốc Tế Savani

