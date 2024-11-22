Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN FLC QUY NHƠN GOLF & RESORT làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Định: Khu số 4, Khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến, Xã Nhơn Lý, Quy Nhơn, Bình Định, TP Quy Nhơn

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Viết, biên tập, quản trị thông tin website, facebook, thông tin báo chí...

Phối hợp với Marcom HO triển khai các dự án truyền thông

Chịu trách nhiệm nội dung, biên tập, sản xuất các ấn phẩm truyền thông: nội san, brochure, tờ rơi, Flyer, TVC, Video Clip...

Đề xuất, phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông nội bộ, giữ gìn và phát huy văn hóa Công ty;

Lập kế hoạch truyền thông dài hạn và cho từng giai đoạn theo chỉ đạo của Ban Lãnh đạo Công ty;

Chịu trách nhiệm quảng bá, tiếp thị hình ảnh và các sản phẩm của khách sạn đến khách hàng tất cả các thị trường.

Chịu trách nhiệm đảm bảo về mặt nội dung, hình ảnh của khách sạn về mặt truyền thông luôn chính xác, phù hợp trên các phương tiện truyền thông.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Marketing/Truyền thông hoặc chuyên ngành có liên quan

Kinh nghiệm ít nhất 1 năm tại các vị trí tương đương.

Am hiểu Digital Marketing và Website & Social Media platform

Sử dụng Tiếng Anh và vi tính thành thạo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FLC QUY NHƠN GOLF & RESORT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực;

- Chế độ BHXH đầy đủ;

- Chế độ phúc lợi hấp dẫn (bữa ăn, chỗ ở, xe đưa đón, thăm hỏi ốm đau...);

- Hỗ trợ ăn, ở và xe đưa đón;

- Được hưởng các chính sách ưu đãi khi sử dụng các dịch vụ thuộc Tập đoàn FLC;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FLC QUY NHƠN GOLF & RESORT

