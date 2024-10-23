Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Esme Quá Đẹp Việt Nam (VITA CLINIC) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty TNHH Esme Quá Đẹp Việt Nam (VITA CLINIC)
- Hồ Chí Minh: Lầu 4, SC Vivo City
- 1058 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Q.7, Quận 7 ...và 8 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 50 Triệu
60% Tư vấn khách hàng
Khai thác nguồn dữ liệu tiềm năng để tìm kiếm khách hàng, được Công ty hỗ trợ cung cấp
Trực tiếp tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm/liệu trình tại Vita
Tư vấn qua điện thoại cho khách hàng về dịch vụ thẩm mỹ, thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ của phòng khám
Giải đáp những thắc mắc cho khách hàng về các dịch vụ thẩm mỹ
30% Phát triển đội ngũ
Phối hợp với các bác sĩ/y tá trong phòng khám trong quá trình làm việc
Tham gia các khóa đào tạo nâng cao tay nghề của Công ty
10% Làm những công việc khác theo yêu cầu của người quản lý và Công ty
Với Mức Lương 8 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên có kiến thức/ kinh nghiệm trong ngành thẩm mỹ/làm đẹp.
Yêu thích giao tiếp, khả năng nói lưu loát, năng động, có tinh thần làm việc tập thể.
Có Tiếng Anh là lợi thế.
Địa điểm làm việc: trong các trung tâm thương mại lớn
Tại Công ty TNHH Esme Quá Đẹp Việt Nam (VITA CLINIC) Thì Được Hưởng Những Gì
Chưa có kinh nghiệm : 8-15tr/tháng
Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên: 12-30tr/tháng
Kinh nghiệm quản lý từ 2 năm trở lên: 30-50tr/tháng
Tham gia đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của luật lao động
Cơ hội phát triển trong môi trường làm việc chuẩn quốc tế.
Tăng lương theo năng lực và thâm niên làm việc.
Lương/ thưởng theo KPI rõ ràng, minh bạch.
Được trải nghiệm các dịch vụ làm đẹp cao cấp với giá nhân viên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Esme Quá Đẹp Việt Nam (VITA CLINIC)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
