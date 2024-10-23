Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Esme Quá Đẹp Việt Nam (VITA CLINIC) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 50 Triệu

Mức lương 8 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 4, SC Vivo City - 1058 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Q.7, Quận 7 ...và 8 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 50 Triệu

60% Tư vấn khách hàng Khai thác nguồn dữ liệu tiềm năng để tìm kiếm khách hàng, được Công ty hỗ trợ cung cấp Trực tiếp tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm/liệu trình tại Vita Tư vấn qua điện thoại cho khách hàng về dịch vụ thẩm mỹ, thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ của phòng khám Giải đáp những thắc mắc cho khách hàng về các dịch vụ thẩm mỹ 30% Phát triển đội ngũ Phối hợp với các bác sĩ/y tá trong phòng khám trong quá trình làm việc Tham gia các khóa đào tạo nâng cao tay nghề của Công ty 10% Làm những công việc khác theo yêu cầu của người quản lý và Công ty

Với Mức Lương 8 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kiến thức/ kinh nghiệm trong ngành thẩm mỹ/làm đẹp. Yêu thích giao tiếp, khả năng nói lưu loát, năng động, có tinh thần làm việc tập thể. Có Tiếng Anh là lợi thế. Địa điểm làm việc: trong các trung tâm thương mại lớn

Tại Công ty TNHH Esme Quá Đẹp Việt Nam (VITA CLINIC) Thì Được Hưởng Những Gì

Chưa có kinh nghiệm : 8-15tr/tháng Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên: 12-30tr/tháng Kinh nghiệm quản lý từ 2 năm trở lên: 30-50tr/tháng Tham gia đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của luật lao động Cơ hội phát triển trong môi trường làm việc chuẩn quốc tế. Tăng lương theo năng lực và thâm niên làm việc. Lương/ thưởng theo KPI rõ ràng, minh bạch. Được trải nghiệm các dịch vụ làm đẹp cao cấp với giá nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Esme Quá Đẹp Việt Nam (VITA CLINIC)

