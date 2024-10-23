Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Esme Quá Đẹp Việt Nam (VITA CLINIC) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 50 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Esme Quá Đẹp Việt Nam (VITA CLINIC) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 50 Triệu

Công ty TNHH Esme Quá Đẹp Việt Nam (VITA CLINIC)
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Công ty TNHH Esme Quá Đẹp Việt Nam (VITA CLINIC)

Kinh doanh/Bán hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty TNHH Esme Quá Đẹp Việt Nam (VITA CLINIC)

Mức lương
8 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lầu 4, SC Vivo City

- 1058 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Q.7, Quận 7 ...và 8 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 50 Triệu

60% Tư vấn khách hàng Khai thác nguồn dữ liệu tiềm năng để tìm kiếm khách hàng, được Công ty hỗ trợ cung cấp Trực tiếp tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm/liệu trình tại Vita Tư vấn qua điện thoại cho khách hàng về dịch vụ thẩm mỹ, thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ của phòng khám Giải đáp những thắc mắc cho khách hàng về các dịch vụ thẩm mỹ 30% Phát triển đội ngũ Phối hợp với các bác sĩ/y tá trong phòng khám trong quá trình làm việc Tham gia các khóa đào tạo nâng cao tay nghề của Công ty 10% Làm những công việc khác theo yêu cầu của người quản lý và Công ty
60% Tư vấn khách hàng
Khai thác nguồn dữ liệu tiềm năng để tìm kiếm khách hàng, được Công ty hỗ trợ cung cấp
Trực tiếp tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm/liệu trình tại Vita
Tư vấn qua điện thoại cho khách hàng về dịch vụ thẩm mỹ, thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ của phòng khám
Giải đáp những thắc mắc cho khách hàng về các dịch vụ thẩm mỹ
30% Phát triển đội ngũ
Phối hợp với các bác sĩ/y tá trong phòng khám trong quá trình làm việc
Tham gia các khóa đào tạo nâng cao tay nghề của Công ty
10% Làm những công việc khác theo yêu cầu của người quản lý và Công ty

Với Mức Lương 8 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kiến thức/ kinh nghiệm trong ngành thẩm mỹ/làm đẹp. Yêu thích giao tiếp, khả năng nói lưu loát, năng động, có tinh thần làm việc tập thể. Có Tiếng Anh là lợi thế. Địa điểm làm việc: trong các trung tâm thương mại lớn
Ưu tiên có kiến thức/ kinh nghiệm trong ngành thẩm mỹ/làm đẹp.
Yêu thích giao tiếp, khả năng nói lưu loát, năng động, có tinh thần làm việc tập thể.
Có Tiếng Anh là lợi thế.
Địa điểm làm việc: trong các trung tâm thương mại lớn

Tại Công ty TNHH Esme Quá Đẹp Việt Nam (VITA CLINIC) Thì Được Hưởng Những Gì

Chưa có kinh nghiệm : 8-15tr/tháng Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên: 12-30tr/tháng Kinh nghiệm quản lý từ 2 năm trở lên: 30-50tr/tháng Tham gia đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của luật lao động Cơ hội phát triển trong môi trường làm việc chuẩn quốc tế. Tăng lương theo năng lực và thâm niên làm việc. Lương/ thưởng theo KPI rõ ràng, minh bạch. Được trải nghiệm các dịch vụ làm đẹp cao cấp với giá nhân viên.
Chưa có kinh nghiệm : 8-15tr/tháng
Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên: 12-30tr/tháng
Kinh nghiệm quản lý từ 2 năm trở lên: 30-50tr/tháng
Tham gia đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của luật lao động
Cơ hội phát triển trong môi trường làm việc chuẩn quốc tế.
Tăng lương theo năng lực và thâm niên làm việc.
Lương/ thưởng theo KPI rõ ràng, minh bạch.
Được trải nghiệm các dịch vụ làm đẹp cao cấp với giá nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Esme Quá Đẹp Việt Nam (VITA CLINIC)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Esme Quá Đẹp Việt Nam (VITA CLINIC)

Công ty TNHH Esme Quá Đẹp Việt Nam (VITA CLINIC)

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-tu-van-tham-my-thu-nhap-8-50-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job225266
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HZ VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HZ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HZ VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH ROSIA COSMETICS
Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH ROSIA COSMETICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 50 Triệu
HỘ KINH DOANH ROSIA COSMETICS
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN THE YOUTH
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN THE YOUTH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN THE YOUTH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Locker & Lock làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Locker & Lock
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ KHÍ PROIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ KHÍ PROIN
11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SX TM ÁO MƯA VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH SX TM ÁO MƯA VIỆT
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nệm Việt Hàn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nệm Việt Hàn
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Tập đoàn Kim Tín làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Tập đoàn Kim Tín
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công Ty TNHH Phát Triển Nhà Văn Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu Công Ty TNHH Phát Triển Nhà Văn Minh
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH SX&TM Thép Tây Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 30 Triệu Công ty TNHH SX&TM Thép Tây Nam
13 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Văn Phòng Đại Diện Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH BMS Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Văn Phòng Đại Diện Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH BMS Vina
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Marico South East Asia Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Marico South East Asia Corporation
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Ads CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MT GROUP - CHI NHÁNH MIỀN BẮC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MT GROUP - CHI NHÁNH MIỀN BẮC
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Vars Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Vars Việt Nam
7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH LEETRAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH LEETRAY
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô
13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Bellsystem24 VietNam
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Bellsystem24 VietNam
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Cơ Điện Bùi Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Cơ Điện Bùi Gia
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Khải Hưng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Khải Hưng
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui
8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bến Thành Ô Tô làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 50 Triệu Công Ty Cổ Phần Bến Thành Ô Tô
15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui
12 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ JA & PARTNERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ JA & PARTNERS
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Mediastep Software Inc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 35 Triệu Mediastep Software Inc
10 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần ITR VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 3 Triệu Công Ty Cổ Phần ITR VN
Trên 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dự toán công trình Công Ty Cổ Phần Nội Thất Decox làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Nội Thất Decox
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Quản Lý Tư Vấn Thuế Man làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Quản Lý Tư Vấn Thuế Man
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing Suntory PepsiCo Vietnam Beverage làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Suntory PepsiCo Vietnam Beverage
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH SOKO GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SOKO GROUP
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm