Tuyển Chuyên Viên Tuyển Dụng Nhân Sự thu nhập Trên 8 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lotte Center, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 8 Triệu

- Tìm kiếm và tuyển dụng các ứng viên tiềm năng.

- Phỏng vấn, đánh giá và lựa chọn ứng viên phù hợp.

- Đảm bảo hoàn thành KPI tuyển dụng: 3 ứng viên/ tháng.

- Hỗ trợ, đồng hành cùng ứng viên trong quá trình đào tạo và hội nhập.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 26 - 40 tuổi

- Có kinh nghiệm hoặc đam mê trong lĩnh vực tuyển dụng.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng kết nối và tạo mối quan hệ.

- Chủ động, trách nhiệm và hoàn thành mục tiêu được giao.

Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cố định: 8 triệu đồng/ tháng

- Làm việc tại văn phòng hiện đại, chuyên nghiệp tại tòa nhà Lotte Center, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

- Cơ hội phát triển lâu dài trong môi trường năng động.

- Được đào tạo bài bản về quy trình tuyển dụng và kỹ năng làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.