Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty TNHH Risuntek Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 1,000 - 2,000 USD

Mức lương 1,000 - 2,000 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Lô CN04, KCN Đồng Văn 4, Nhật Tựu, Kim Bảng, Hà Nam, Việt Nam

- Lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự (công nhân, nhân viên) dựa trên nhu cầu, chiến lược của công ty

- Xây dựng thương hiệu tuyển dụng thu hút nguồn nhân lực

- Tìm kiếm, mở rộng, phát triển các kênh tuyển dụng hiệu quả

- Thiết lập mối quan hệ cá nhân, tổ chức, đơn vị trong lĩnh vực tuyển dụng

- Xây dựng lưu trữ nguồn dữ liệu ứng viên và data nhân sự công ty

- Duy trì và cải tiến quy trình tuyển dụng trong công ty

- Theo dõi và báo cáo tình hình tuyển dụng

- Các công việc khác do cấp trên giao

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành quản trị nhân lực hoặc ngành có liên quan

- Có 5 năm kinh nghiệm tuyển dụng trong đó 2 năm vị trí Trưởng phòng

- Am hiểu luật lao động

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, xử lý tính huống

- Kỹ năng hoạch định, phát triển nguồn nhân lực

- Kỹ năng lãnh đạo, phát triển đội ngũ nhân viên

Tại Công Ty TNHH Risuntek Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

