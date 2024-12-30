Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty TNHH Risuntek Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 1,000 - 2,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công Ty TNHH Risuntek Việt Nam
- Hà Nam: Lô CN04, KCN Đồng Văn 4, Nhật Tựu, Kim Bảng, Hà Nam, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 1,000 - 2,000 USD
- Lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự (công nhân, nhân viên) dựa trên nhu cầu, chiến lược của công ty
- Xây dựng thương hiệu tuyển dụng thu hút nguồn nhân lực
- Tìm kiếm, mở rộng, phát triển các kênh tuyển dụng hiệu quả
- Thiết lập mối quan hệ cá nhân, tổ chức, đơn vị trong lĩnh vực tuyển dụng
- Xây dựng lưu trữ nguồn dữ liệu ứng viên và data nhân sự công ty
- Duy trì và cải tiến quy trình tuyển dụng trong công ty
- Theo dõi và báo cáo tình hình tuyển dụng
- Các công việc khác do cấp trên giao
Với Mức Lương 1,000 - 2,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có 5 năm kinh nghiệm tuyển dụng trong đó 2 năm vị trí Trưởng phòng
- Am hiểu luật lao động
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, xử lý tính huống
- Kỹ năng hoạch định, phát triển nguồn nhân lực
- Kỹ năng lãnh đạo, phát triển đội ngũ nhân viên
Tại Công Ty TNHH Risuntek Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Risuntek Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
