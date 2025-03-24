Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Navigos Search làm việc tại Hà Nam thu nhập 600 - 12 USD

Mức lương 600 - 12 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Ha Nam

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 600 - 12 USD

1. Chịu trách nhiệm đăng tuyển, liên hệ nhà cung ứng, trường học v.v. tuyển lao động phổ thông, sinh viên thực tập, nhân viên

2. Quy hoạch và quản lý nhân sự

3. Phối hợp, điều phối các hoạt động kinh doanh liên quan đến nhân sự của từng đơn vị

4. Phân tích chiến lược tuyển dụng

5. Hỗ trợ trưởng phòng các công việc khác khi được yêu cầu

Với Mức Lương 600 - 12 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Có ít nhất 8 năm kinh nghiệm tuyển dụng, trong đó 3 năm kinh nghiệm liên quan tuyển dụng công nhân

2. Có kinh nghiệm làm việc trong công ty điện tử

3. Giao tiếp hiệu quả với các nhà cung ứng, tìm nguồn lao động

4. Tiếng trung 4 kỹ năng, giao tiếp tốt

5. Có kiến thức liên quan tới lao động, quy trình thiết kế công việc, phỏng vấn và tuyển chọn

5. Thái độ tích cực, chủ động và cẩn thận trong công việc

6. Giới tính: Nam

Tại Navigos Search Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng

year-end

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Search

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin