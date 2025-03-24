Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Navigos Search làm việc tại Hà Nam thu nhập 600 - 12 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Navigos Search
Mức lương
600 - 12 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc
- Hà Nam: Ha Nam
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 600 - 12 USD
1. Chịu trách nhiệm đăng tuyển, liên hệ nhà cung ứng, trường học v.v. tuyển lao động phổ thông, sinh viên thực tập, nhân viên
2. Quy hoạch và quản lý nhân sự
3. Phối hợp, điều phối các hoạt động kinh doanh liên quan đến nhân sự của từng đơn vị
4. Phân tích chiến lược tuyển dụng
5. Hỗ trợ trưởng phòng các công việc khác khi được yêu cầu
Với Mức Lương 600 - 12 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Có ít nhất 8 năm kinh nghiệm tuyển dụng, trong đó 3 năm kinh nghiệm liên quan tuyển dụng công nhân
2. Có kinh nghiệm làm việc trong công ty điện tử
3. Giao tiếp hiệu quả với các nhà cung ứng, tìm nguồn lao động
4. Tiếng trung 4 kỹ năng, giao tiếp tốt
5. Có kiến thức liên quan tới lao động, quy trình thiết kế công việc, phỏng vấn và tuyển chọn
5. Thái độ tích cực, chủ động và cẩn thận trong công việc
6. Giới tính: Nam
Tại Navigos Search Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng
year-end
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Search
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
