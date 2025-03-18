Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Masan MeatLife cần tuyển 2 vị trí TA Executive

* 1 vị trí làm tại nhà máy Meat Long An (KCN Đức Hòa)

* 1 vị trí làm tại nhà máy Meat Hà Nam (KCN Đồng Văn IV)

1. Xác định nhu cầu tuyển dụng trong doanh nghiệp dựa trên tình hình thực tế của doanh nghiệp hoặc theo tìm hiểu xu hướng mới của ngành.

2. Đề xuất với cấp trên về phương án triển khai việc tuyển dụng. Lập kế hoạch tuyển dụng theo quy trình tuyển dụng.

3. Thực hiện truyền thông tuyển dụng qua các kênh, viết thông báo tuyển dụng, mô tả công việc,...

4. Tổ chức, hỗ trợ tổ chức các sự kiện cần thiết nhằm thu hút nhân sự chất lượng cao.

5. Lọc hồ sơ, CV, sắp xếp hồ sơ để lưu trữ trong Database của Công ty.

6. Thực hiện liên hệ các Agency (headhunt) tuyển dụng để tìm người cần thiết cho Công ty (Nếu cần thiết).

7. Thực hiện liên hệ các bước sắp xếp phỏng vấn, đặt lịch phỏng vấn, hỗ trợ phòng Nhân sự và các phòng ban khác trong quá trình phỏng vấn.

8. Theo sát tiến độ công việc, báo cáo kết quả, các vấn đề tồn tại trong công tác chuyên môn và đề xuất các giải pháp khắc phục để đạt được mục tiêu tuyển dụng.

9. Hỗ trợ đào tạo chuyên môn, đánh giá nhân viên mới trong thời gian thử việc sao cho đảm bảo mục tiêu của công việc đề ra. Giúp nhân viên mới hòa nhập với môi trường Công ty.

10. Giải quyết, giải đáp các vấn đề còn khúc mắc liên quan đến các thông tin trên của nhân viên mới.

11. Các công việc liên quan tới tuyển dụng khác theo yêu cầu của quản lý.