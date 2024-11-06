Tuyển Chuyên Viên Tuyển Dụng thu nhập 9 - 11 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 181 đường Thân Văn Nhiếp, Phường An Phú, Quận 02, Thành phố Thủ Đức, Quận 2

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Sàng lọc ứng viên.

Liên hệ, gửi thư mời phỏng vấn.

Tiếp nhận ứng viên mới.

Đào tạo hội nhập.

Theo giỏi kết quả thử việc.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong công tác tuyển dụng.

Chịu được áp lực công việc.

Nhanh nhẹn, hoạt bát.

Thích nghi tốt.

Tại CÔNG TY TNHH XÙ KOREA Thì Được Hưởng Những Gì

Bãi giữ xe miễn phí.

Được cấp máy tính phục vụ cho công việc.

Phụ cấp cơm trưa khi lên chính thức.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

Đóng BHXH sau khi kết thúc thử việc.

Thử việc 02 tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÙ KOREA

