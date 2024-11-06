Tuyển Chuyên Viên Tuyển Dụng thu nhập 9 - 11 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH XÙ KOREA
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 181 đường Thân Văn Nhiếp, Phường An Phú, Quận 02, Thành phố Thủ Đức, Quận 2
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Sàng lọc ứng viên.
Liên hệ, gửi thư mời phỏng vấn.
Tiếp nhận ứng viên mới.
Đào tạo hội nhập.
Theo giỏi kết quả thử việc.
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong công tác tuyển dụng.
Tại CÔNG TY TNHH XÙ KOREA Thì Được Hưởng Những Gì
Bãi giữ xe miễn phí.
Được cấp máy tính phục vụ cho công việc.
Phụ cấp cơm trưa khi lên chính thức.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
Đóng BHXH sau khi kết thúc thử việc.
Thử việc 02 tháng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÙ KOREA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
