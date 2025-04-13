Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VHS làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VHS làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VHS
Ngày đăng tuyển: 13/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VHS

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VHS

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: DDLBM01, Vinhomes Ocean Park 3, Văn Giang, Hưng Yên, Văn Giang, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng của các Phòng ban, lên kế hoạch tuyển dụng
Đăng tin tuyển dụng lên các trang tìm việc, group, thông báo nhu cầu tuyển dụng của Công ty đến nhân viên.
Thu thập sàng lọc hồ sơ ứng viên
Lên danh sách ứng viên phỏng vấn
Gọi điện mời ứng viên đến phỏng vấn, gửi thư mời, tin nhắn phỏng vấn cho ứng viên, tổ chức phỏng vấn
Lên danh sách kết quả PV, thông báo kết quả pv cho ứng viên, gửi thư mời, gọi điện cho ứng viên đạt tham gia khóa đào tạo BĐS của Công ty.
Trực tiếp pv đánh giá ứng viên, lập danh sách ứng viên tổ chức lớp đào tạo.
Xây dựng mô tả công việc các chức danh trong công ty
Công việc khác theo sự chỉ đạo của Quản lý.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tuyển dụng từ 6 tháng ở các công ty (ưu tiên ứng viên lĩnh vực BDS)
Có tinh thần cầu tiến, chịu được áp lực công việc.
Ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp lưu loát, tự tin.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VHS Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VHS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VHS

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VHS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 04 tầng 2B tòa R6- KĐT Royal city- 72A Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

