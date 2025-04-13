Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VHS làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 12 Triệu

Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng của các Phòng ban, lên kế hoạch tuyển dụng

Đăng tin tuyển dụng lên các trang tìm việc, group, thông báo nhu cầu tuyển dụng của Công ty đến nhân viên.

Thu thập sàng lọc hồ sơ ứng viên

Lên danh sách ứng viên phỏng vấn

Gọi điện mời ứng viên đến phỏng vấn, gửi thư mời, tin nhắn phỏng vấn cho ứng viên, tổ chức phỏng vấn

Lên danh sách kết quả PV, thông báo kết quả pv cho ứng viên, gửi thư mời, gọi điện cho ứng viên đạt tham gia khóa đào tạo BĐS của Công ty.

Trực tiếp pv đánh giá ứng viên, lập danh sách ứng viên tổ chức lớp đào tạo.

Xây dựng mô tả công việc các chức danh trong công ty

Công việc khác theo sự chỉ đạo của Quản lý.