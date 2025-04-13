Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VHS làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VHS
- Hưng Yên: DDLBM01, Vinhomes Ocean Park 3, Văn Giang, Hưng Yên, Văn Giang, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng của các Phòng ban, lên kế hoạch tuyển dụng
Đăng tin tuyển dụng lên các trang tìm việc, group, thông báo nhu cầu tuyển dụng của Công ty đến nhân viên.
Thu thập sàng lọc hồ sơ ứng viên
Lên danh sách ứng viên phỏng vấn
Gọi điện mời ứng viên đến phỏng vấn, gửi thư mời, tin nhắn phỏng vấn cho ứng viên, tổ chức phỏng vấn
Lên danh sách kết quả PV, thông báo kết quả pv cho ứng viên, gửi thư mời, gọi điện cho ứng viên đạt tham gia khóa đào tạo BĐS của Công ty.
Trực tiếp pv đánh giá ứng viên, lập danh sách ứng viên tổ chức lớp đào tạo.
Xây dựng mô tả công việc các chức danh trong công ty
Công việc khác theo sự chỉ đạo của Quản lý.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tinh thần cầu tiến, chịu được áp lực công việc.
Ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp lưu loát, tự tin.
