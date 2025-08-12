Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALHOMES làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALHOMES
- Hưng Yên: Số 198, Đường Thủy Nguyên, Dãy D, Khu đô thị Ecopark, Văn Giang, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận
Được công ty đào tạo để nắm rõ dự án: Vị trí dự án, Chủ đầu tư, quy mô dự án, các sản phẩm (Biệt thự, liền kề, shophouse, căn hộ chung cư…), các chính sách bán hàng, giá bán…
Công ty đào tạo về cách tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng.
Tư vấn, giới thiệu khách hàng về các dự án công ty đang mở bán
Tư vấn khách dựa theo kịch bản được soạn sẵn theo phân công của lãnh đạo kinh doanh
Xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ bền vững với khách hàng.
Phối hợp với các bộ phận để đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tinh thần cầu tiến, chủ động học hỏi và phát triển bản thân.
Có laptop cá nhân
Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALHOMES Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng, quy trình làm việc và sản phẩm của công ty.
Lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng
Tiếp cận các nguồn khách hàng VIP
Được hỗ trợ dấu thực tập
Giờ giấc linh hoạt, chủ động đăng kí lịch làm, phù hợp với lịch học cho các bạn sinh viên
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và tràn đầy cơ hội phát triển cá nhân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALHOMES
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI