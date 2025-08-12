Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALHOMES làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Số 198, Đường Thủy Nguyên, Dãy D, Khu đô thị Ecopark, Văn Giang, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận

Được công ty đào tạo để nắm rõ dự án: Vị trí dự án, Chủ đầu tư, quy mô dự án, các sản phẩm (Biệt thự, liền kề, shophouse, căn hộ chung cư…), các chính sách bán hàng, giá bán…

Công ty đào tạo về cách tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng.

Tư vấn, giới thiệu khách hàng về các dự án công ty đang mở bán

Tư vấn khách dựa theo kịch bản được soạn sẵn theo phân công của lãnh đạo kinh doanh

Xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ bền vững với khách hàng.

Phối hợp với các bộ phận để đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên đang theo học các trường cao đẳng/đại học; ưu tiên học viện nông nghiệp

Tinh thần cầu tiến, chủ động học hỏi và phát triển bản thân.

Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALHOMES Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 30.000VNĐ/giờ lao động.

Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng, quy trình làm việc và sản phẩm của công ty.

Lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng

Tiếp cận các nguồn khách hàng VIP

Được hỗ trợ dấu thực tập

Giờ giấc linh hoạt, chủ động đăng kí lịch làm, phù hợp với lịch học cho các bạn sinh viên

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và tràn đầy cơ hội phát triển cá nhân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALHOMES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin