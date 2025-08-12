Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALHOMES làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALHOMES
Ngày đăng tuyển: 12/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/09/2025
Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALHOMES

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Số 198, Đường Thủy Nguyên, Dãy D, Khu đô thị Ecopark, Văn Giang, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận

Được công ty đào tạo để nắm rõ dự án: Vị trí dự án, Chủ đầu tư, quy mô dự án, các sản phẩm (Biệt thự, liền kề, shophouse, căn hộ chung cư…), các chính sách bán hàng, giá bán…
Công ty đào tạo về cách tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng.
Tư vấn, giới thiệu khách hàng về các dự án công ty đang mở bán
Tư vấn khách dựa theo kịch bản được soạn sẵn theo phân công của lãnh đạo kinh doanh
Xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ bền vững với khách hàng.
Phối hợp với các bộ phận để đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên đang theo học các trường cao đẳng/đại học; ưu tiên học viện nông nghiệp
Tinh thần cầu tiến, chủ động học hỏi và phát triển bản thân.
Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALHOMES Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 30.000VNĐ/giờ lao động.
Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng, quy trình làm việc và sản phẩm của công ty.
Lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng
Tiếp cận các nguồn khách hàng VIP
Được hỗ trợ dấu thực tập
Giờ giấc linh hoạt, chủ động đăng kí lịch làm, phù hợp với lịch học cho các bạn sinh viên
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và tràn đầy cơ hội phát triển cá nhân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALHOMES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALHOMES

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, R3 – L2, SO 12- 15, Khu đô thị Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

