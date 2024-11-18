Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Chi Nhánh Kỹ thuật Viettel Bình Định Pro Company làm việc tại Bình Định thu nhập 6 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Tại Chi Nhánh Kỹ thuật Viettel Bình Định Pro Company
Mức lương
6 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Định:
- Bình Định
Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Với Mức Lương 6 - 15 Triệu
• Thực hiện các công việc thi công, lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng, cũng cố tuyến cáp.
• Triển khai mới dịch vụ Cố định Băng rộng cho khách hàng
• Sữa chữa, xử lý sự cố dịch vụ Cố định Băng rộng cho khách hàng.
Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Giới tính: Nam
• Độ tuổi: Dưới 18-40 tuổi
• Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Điện, Điện tử viễn thông, Công nghệ thông tin, Tự động hóa
Tại Chi Nhánh Kỹ thuật Viettel Bình Định Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ
- Đào tạo và cấp chứng chỉ an toàn lao động
- Chi tiết sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Kỹ thuật Viettel Bình Định Pro Company
