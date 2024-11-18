Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Chi Nhánh Kỹ thuật Viettel Bình Định Pro Company làm việc tại Bình Định thu nhập 6 - 15 Triệu

- Được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ - Đào tạo và cấp chứng chỉ an toàn lao động - Chi tiết sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn

• Thực hiện các công việc thi công, lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng, cũng cố tuyến cáp. • Triển khai mới dịch vụ Cố định Băng rộng cho khách hàng • Sữa chữa, xử lý sự cố dịch vụ Cố định Băng rộng cho khách hàng.

