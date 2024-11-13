Tuyển Content Marketing CÔNG TY TNHH MOTA EDU SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 13 Đường 14, Phường An Phú, Quận 2

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Chuẩn bị nội dung, thiết kế hình ảnh và video để đăng tải trên các nền tảng như website, mạng xã hội và các kênh truyền thông khác của công ty.

Lập kế hoạch nội dung: Xây dựng và triển khai kế hoạch đăng tải trên các nền tảng chính nhằm tăng cường tương tác và thu hút người dùng.

Quản lý các hội nhóm cộng đồng và fanpage, đăng bài viết nội dung, tương tác và tạo môi trường gắn kết với các thành viên trong cộng đồng.

Xây dựng chiến lược và trực tiếp triển khải các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng Facebook, TikTok, Google Ads, Shopee và các kênh truyền thông khác.

Theo dõi, phân tích và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học hoặc đã hoàn thành khóa đào tạo về Marketing, Truyền thông.

Tư duy nhanh nhẹn, đam mê học hỏi và phát triển bản thân.

Có kỹ năng quay và chỉnh sửa video. Tư duy sáng tạo, có mắt thẩm mỹ về hình ảnh, ánh sáng và bố cục video.

Biết sử dụng AI vào công việc là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH MOTA EDU SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 10 triệu đồng/tháng.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển:

Gửi CV và thư ứng tuyển về địa chỉ email

Tiêu đề email ghi rõ: "Ứng tuyển vị trí Nhân Viên Digital Content - [Họ và tên]"

Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MOTA EDU SOLUTIONS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin