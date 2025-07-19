Tuyển Content Creator Công ty TNHH Quốc tế GDT GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tìm kiếm, biên tập và xây dựng ý tưởng kịch bản, nội dung video cho các kênh Tiktok, Facebook (Theo từng chiến dịch và kế hoạch)

Hỗ trợ KOCs, KOL lên kịch bản phù hợp với từng chiến dịch marketing, chiến dịch livestream, affiliate.

Kiểm duyệt nội dung của KOC, KOL trước khi đăng tải.

Hỗ trợ trong quá trình sản xuất video cho các nội dung content được triển khai.

Hỗ trợ viết nội dung quảng cáo cho kênh Tiktok ads, facebook ads.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 21-26 tuổi.

Có kinh nghiệm viết content, kịch bản video ngắn cho nền tàng Tiktok, Facebook, youtube từ 6 tháng trở lên.

Bắt trend, sáng tạo tốt, am hiểu insight khách hàng khi viết nội dung

Có khả năng sử dụng các phần mềm chỉnh sửa video, chỉnh sửa hình ảnh cơ bản

Có kỹ năng chụp hình quay phim,... là một lợi thế

Thái độ cầu tiến, hòa nhã, vui vẻ, biết lắng nghe, chịu học hỏi, tiếp thu, teamwork tốt.

Tại Công ty TNHH Quốc tế GDT GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập 15.000.000 đến 20.000.000 (Lương cứng từ 10.000.000 đến 15.000.000, mức thưởng KPI cao)

Ký hợp đồng lao động, đóng BHXH, BHYT và BHTN theo quy định , nghỉ 24 ngày phép/năm (nguyên lương)

Cung cấp thiết bị làm việc

Phụ cấp ăn trưa, Phụ cấp thâm niên và đóng BHXH

Xét thưởng và xét tăng lương hàng năm

Các ngày nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước và có thưởng theo quy định của công ty

Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo, công bằng, kỷ luật.

Văn phòng với không gian xanh, thoáng mát

Tham gia gắn kết với tập thể, tổ chức với các hoạt động team building, các CLB bi-a và đá bóng, esport,...các party liên hoan của Công ty (sinh nhật, lễ Tết,...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Quốc tế GDT GROUP

