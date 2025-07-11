Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH ORANGE AGENCY & BIẾT THẾ NETWORK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Veba Building, 208 ngõ Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa

CÔNG VIỆC CHÍNH:

Lên ý tưởng và viết kịch bản cho các video ngắn xoay quanh các chủ đề hot: cuộc sống văn phòng, Gen Z đi làm,...

Tự quay và dựng video ngắn (TikTok, Reels...)

Tham gia brainstorm cùng team để bắt trend nhanh, tạo nội dung “chất & chất lượng”

ƯU TIÊN CỰC LỚN nếu bạn:

Có duyên ăn nói, khả năng kể chuyện, cá tính rõ nét

Biết nắm bắt tâm lý và tình huống tốt

YÊU CẦU “NHỎ NHƯNG CÓ VÕ”:

Chăm chỉ, thật thà, ham học hỏi

Biết quay – edit cơ bản bằng các app như CapCut, Premiere, VN...

Chủ động thời gian, linh hoạt trong công việc

QUYỀN LỢI XỊN XÒ:

250.000 – 350.000 VNĐ/video + thưởng hiệu quả (sản lượng: 20-25 video/tháng)

% lợi nhuận từ kênh cá nhân sau khi đạt mốc 100K followers

Được hỗ trợ xây dựng kênh cá nhân từ A-Z: nội dung, hình ảnh, chiến lược tăng trưởng

Cơ hội nhận job booking, quay quảng cáo cùng các brand lớn

Làm việc với team viral, tham gia các shooting, chiến dịch triệu view

Nếu bạn có tiềm năng: được phát triển thành KOL chính thức, đầu tư bài bản

Môi trường trẻ, vui, thoải mái thể hiện “chất riêng\"

PHÙ HỢP VỚI:

Bạn đang muốn kiếm thêm thu nhập từ đam mê sáng tạo

Bạn muốn xây dựng thương hiệu cá nhân trên social

Bạn muốn tìm nơi để “vừa học nghề – vừa chơi – nhưng không quên viral”

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ORANGE AGENCY & BIẾT THẾ NETWORK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.