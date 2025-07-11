Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH ORANGE AGENCY & BIẾT THẾ NETWORK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH ORANGE AGENCY & BIẾT THẾ NETWORK
Ngày đăng tuyển: 11/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/08/2025
CÔNG TY TNHH ORANGE AGENCY & BIẾT THẾ NETWORK

Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY TNHH ORANGE AGENCY & BIẾT THẾ NETWORK

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Veba Building, 208 ngõ Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương Thỏa thuận

CÔNG VIỆC CHÍNH:
Lên ý tưởng và viết kịch bản cho các video ngắn xoay quanh các chủ đề hot: cuộc sống văn phòng, Gen Z đi làm,...
Tự quay và dựng video ngắn (TikTok, Reels...)
Tham gia brainstorm cùng team để bắt trend nhanh, tạo nội dung “chất & chất lượng”
ƯU TIÊN CỰC LỚN nếu bạn:
Có duyên ăn nói, khả năng kể chuyện, cá tính rõ nét
Biết nắm bắt tâm lý và tình huống tốt

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU “NHỎ NHƯNG CÓ VÕ”:
Chăm chỉ, thật thà, ham học hỏi
Biết quay – edit cơ bản bằng các app như CapCut, Premiere, VN...
Chủ động thời gian, linh hoạt trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH ORANGE AGENCY & BIẾT THẾ NETWORK Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI XỊN XÒ:
250.000 – 350.000 VNĐ/video + thưởng hiệu quả (sản lượng: 20-25 video/tháng)
% lợi nhuận từ kênh cá nhân sau khi đạt mốc 100K followers
Được hỗ trợ xây dựng kênh cá nhân từ A-Z: nội dung, hình ảnh, chiến lược tăng trưởng
Cơ hội nhận job booking, quay quảng cáo cùng các brand lớn
Làm việc với team viral, tham gia các shooting, chiến dịch triệu view
Nếu bạn có tiềm năng: được phát triển thành KOL chính thức, đầu tư bài bản
Môi trường trẻ, vui, thoải mái thể hiện “chất riêng\"
PHÙ HỢP VỚI:
Bạn đang muốn kiếm thêm thu nhập từ đam mê sáng tạo
Bạn muốn xây dựng thương hiệu cá nhân trên social
Bạn muốn tìm nơi để “vừa học nghề – vừa chơi – nhưng không quên viral”

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ORANGE AGENCY & BIẾT THẾ NETWORK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ORANGE AGENCY & BIẾT THẾ NETWORK

CÔNG TY TNHH ORANGE AGENCY & BIẾT THẾ NETWORK

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa VEBA Building, số 208 Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội

