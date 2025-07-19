Tuyển Content Creator Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: G5, FiveStar, số 02 Kim Giang, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Viết kịch bản cho video (giới thiệu phụ kiện ô tô, tình huống sử dụng thực tế)
Lên ý tưởng sáng tạo nội dung video liên quan đến sản phẩm, tình huống thực tế sử dụng phụ kiện ô tô
Quay và dựng video ngắn TikTok: review, bắt trend, hướng dẫn sử dụng sản phẩm
Chịu trách nhiệm hậu kỳ: cắt dựng, thêm caption, hiệu ứng, âm thanh
Theo dõi hiệu quả video, liên tục tối ưu format, phong cách
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm quay – dựng TikTok (ưu tiên ngành hàng thực tế như đồ xe, mẹo vặt, lifestyle)
Thành thạo công cụ dựng video ngắn (CapCut, Premiere, InShot…)
Có óc thẩm mỹ và bắt trend tốt
Tại Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương hấp dẫn từ 8 - 10 triệu/tháng (deal theo năng lực)
Mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi 40%
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện với quy mô 150 nhân sự
Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN
Du lịch, sự kiện, Team building và các sự kiện có liên quan do công ty tổ chức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam
