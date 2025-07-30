Tuyển Kế toán thuế Van Phu Thanh PTS CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 25 Đường số 4, Cư xá Bình Thới, P.8, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tiến hành ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động kinh doanhcủa công ty. Kiểm tra, hạch toán chứng từ kế toán lên phần mềm.

Lập và kiểm tra các báo cáo thuế GTGT, TNDN, TNCN, BCTC....

Kê khai, báo cáo thuế định kỳ. Làm việc với các cơ quan thuế, nhà nước...khi có yêu cầu

Lập các báo cáo khác theo yêu cầu phân công chuyên môn, nghiệp vụ

Thường xuyên học tập, cập nhật chính sách mới để đảm bảo yêu cầu công việc

Các công việc cụ thể theo yêu cầu của BGĐ

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kế toán.

Kinh nghiệm ít nhất 2 năm tại vị trí tương đương

Sử dụng tốt các phần mềm kế toán, excel, word.

Cẩn thận, tỉ mỉ, tinh thần trách nhiệm cao

Tại Van Phu Thanh PTS CO., LTD Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10 - 15 Triệu

Lương tháng 13, thưởng các ngày Lễ Tết theo quy định Công ty.

Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của Luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Du lịch cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Van Phu Thanh PTS CO., LTD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin