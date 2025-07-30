Tuyển Kế toán thuế Van Phu Thanh PTS CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Van Phu Thanh PTS CO., LTD
- Hồ Chí Minh: 25 Đường số 4, Cư xá Bình Thới, P.8, Quận 11, Quận 11
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tiến hành ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động kinh doanhcủa công ty. Kiểm tra, hạch toán chứng từ kế toán lên phần mềm.
Lập và kiểm tra các báo cáo thuế GTGT, TNDN, TNCN, BCTC....
Kê khai, báo cáo thuế định kỳ. Làm việc với các cơ quan thuế, nhà nước...khi có yêu cầu
Lập các báo cáo khác theo yêu cầu phân công chuyên môn, nghiệp vụ
Thường xuyên học tập, cập nhật chính sách mới để đảm bảo yêu cầu công việc
Các công việc cụ thể theo yêu cầu của BGĐ
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm ít nhất 2 năm tại vị trí tương đương
Sử dụng tốt các phần mềm kế toán, excel, word.
Cẩn thận, tỉ mỉ, tinh thần trách nhiệm cao
Tại Van Phu Thanh PTS CO., LTD Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13, thưởng các ngày Lễ Tết theo quy định Công ty.
Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của Luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Du lịch cùng công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Van Phu Thanh PTS CO., LTD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
