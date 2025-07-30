Tuyển Kế toán tổng hợp ALC CORPORATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại ALC CORPORATION
- Hồ Chí Minh: Trụ sở chính Công ty ALC, Lô B2, đường C2, khu Công nghiệp Cát Lái, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Kiểm tra việc ghi chép số liệu và hạch toán kế toán của kế toán viên.
- Kiểm tra, soát xét tính hợp pháp của hóa đơn, chứng từ
- Kiểm tra việc hạch toán chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh , tuân thủ đúng quy định về hạch toán kế toán của các vị trí kế toán khác để phát hiện kịp thời các sai sót, phối hợp đồng nghiệp xử lý vào báo cáo lên cấp trên
Hạch toán các nghiệp vụ kế toán tổng hợp
- Căn cứ vào chứng từ phát sinh lập các báo cáo nội bộ theo quy định
- Giải trình chi tiết các số liệu được yêu cầu
Lưu trữ hồ sơ:
- Kiểm tra hồ sơ chứng từ, tài liệu thuộc phần phụ trách được lưu giữ đúng kỳ hạn
- Sắp xếp khoa học theo quy trình
Thực hiện những công việc có liên quan khác theo phân công của Kế toán trưởng
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương, thành thạo nghiệp vụ kế toán, thuế
Ưu tiên có kinh nghiệm trong công ty Dịch vụ kế toán, Kiểm toán
Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ
Chịu được áp lực cao trong công việc
Tại ALC CORPORATION Thì Được Hưởng Những Gì
Cơm trưa tại công ty
Khám sức khỏe định kỳ
Du lịch hàng năm cùng công ty
Thưởng lương tháng 13 theo hệ số
Xem xét tăng lương định kỳ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại ALC CORPORATION
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
