Tuyển Kế toán tổng hợp ALC CORPORATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Trụ sở chính Công ty ALC, Lô B2, đường C2, khu Công nghiệp Cát Lái, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, Quận 2, Quận 2

Kế toán tổng hợp

Kiểm tra việc ghi chép số liệu và hạch toán kế toán của kế toán viên.

- Kiểm tra, soát xét tính hợp pháp của hóa đơn, chứng từ

- Kiểm tra việc hạch toán chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh , tuân thủ đúng quy định về hạch toán kế toán của các vị trí kế toán khác để phát hiện kịp thời các sai sót, phối hợp đồng nghiệp xử lý vào báo cáo lên cấp trên

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán tổng hợp

- Căn cứ vào chứng từ phát sinh lập các báo cáo nội bộ theo quy định

- Giải trình chi tiết các số liệu được yêu cầu

Lưu trữ hồ sơ:

- Kiểm tra hồ sơ chứng từ, tài liệu thuộc phần phụ trách được lưu giữ đúng kỳ hạn

- Sắp xếp khoa học theo quy trình

Thực hiện những công việc có liên quan khác theo phân công của Kế toán trưởng

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán

Có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương, thành thạo nghiệp vụ kế toán, thuế

Ưu tiên có kinh nghiệm trong công ty Dịch vụ kế toán, Kiểm toán

Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ

Chịu được áp lực cao trong công việc

Quyền Lợi

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật

Cơm trưa tại công ty

Khám sức khỏe định kỳ

Du lịch hàng năm cùng công ty

Thưởng lương tháng 13 theo hệ số

Xem xét tăng lương định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển

