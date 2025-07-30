Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH ĐT & TM Trường Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 64 Đường số 10, KDC Nam Long, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

Yêu Cầu Công Việc

Có tinh thần trách nhiệm trong công việc

Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm Misa, Amis

Có 2 năm kinh nghiệm trở lên

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về thuế, lĩnh vực vận tải

Quyền Lợi

- Mức Lương: 14.000.000đ – 16.000.000đ + Phụ cấp cơm trưa

THỜI GIAN LÀM VIỆC: 8h00 – 17h00 (từ thứ 2- sáng thứ 7), nghỉ trưa: 1 tiếng 30 phút

Cách Thức Ứng Tuyển

