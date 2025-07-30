Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH ĐT & TM Trường Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH ĐT & TM Trường Phát
Mức lương
14 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 64 Đường số 10, KDC Nam Long, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 16 Triệu
Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tinh thần trách nhiệm trong công việc
Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm Misa, Amis
Có 2 năm kinh nghiệm trở lên
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về thuế, lĩnh vực vận tải
Tại Công ty TNHH ĐT & TM Trường Phát Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức Lương: 14.000.000đ – 16.000.000đ + Phụ cấp cơm trưa
THỜI GIAN LÀM VIỆC: 8h00 – 17h00 (từ thứ 2- sáng thứ 7), nghỉ trưa: 1 tiếng 30 phút
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ĐT & TM Trường Phát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
