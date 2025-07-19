Tuyển Content Creator Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: G5 Fivestar, tòa Five Star, Số 2 Kim Giang, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Viết kịch bản cho video (giới thiệu phụ kiện ô tô, tình huống sử dụng thực tế)

Lên ý tưởng sáng tạo nội dung video liên quan đến sản phẩm, tình huống thực tế sử dụng phụ kiện ô tô

Quay và dựng video ngắn TikTok: review, bắt trend, hướng dẫn sử dụng sản phẩm

Chịu trách nhiệm hậu kỳ: cắt dựng, thêm caption, hiệu ứng, âm thanh

Theo dõi hiệu quả video, liên tục tối ưu format, phong cách

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm quay – dựng TikTok (ưu tiên ngành hàng thực tế như đồ xe, mẹo vặt, lifestyle)

Thành thạo công cụ dựng video ngắn (CapCut, Premiere, InShot…)

Có óc thẩm mỹ và bắt trend tốt

Tại Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hấp dẫn từ 8 - 10 triệu/tháng (deal theo năng lực)

Mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi 40%

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện với quy mô 150 nhân sự

Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN

Du lịch, sự kiện, Team building và các sự kiện có liên quan do công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam

