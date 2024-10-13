Tuyển Data Scientist Công ty TNHH Raffles Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Scientist Tại Công ty TNHH Raffles Việt Nam
Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 163 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Data Scientist Với Mức Lương Đến 20 Triệu
Raffles Data & Analytics tiếp tục tuyển Data Scientist, từ fresh đến 1 năm kinh nghiệm.
Công việc: xây dựng và triển khai các mô hình phân tích dữ liệu, tối ưu, ML, GenAI, phát triển các giải pháp ứng dụng dữ liệu. Domain không giới hạn.
Bắt buộc: SQL, Python.
Không tuyển remote, Không tuyển AI engineer, Không tuyển tiến sĩ.
Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bắt buộc: SQL, Python.
Có hiểu biết về các mô hình thống kê, tối ưu, LLM. Ưu tiên fullstack.
Không tuyển remote, Không tuyển AI engineer, Không tuyển tiến sĩ.
Có hiểu biết về các mô hình thống kê, tối ưu, LLM. Ưu tiên fullstack.
Không tuyển remote, Không tuyển AI engineer, Không tuyển tiến sĩ.
Tại Công ty TNHH Raffles Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội học hỏi không giới hạn từ các công việc software engineer, data engineer, business analyst, data analyst và data scientist Mức thu nhập cạnh tranh, thưởng performance năm. Bảo hiểm sức khỏe dành cho CBNV, các chương trình Team Building Thưởng ngày sinh nhật công ty, sinh nhật, các ngày hiếu hỉ của bản thân và gia đình Làm việc trong tổ chức xem trọng Learning & Development với các chương trình học tập
Cơ hội học hỏi không giới hạn từ các công việc software engineer, data engineer, business analyst, data analyst và data scientist
Mức thu nhập cạnh tranh, thưởng performance năm.
Bảo hiểm sức khỏe dành cho CBNV, các chương trình Team Building
Thưởng ngày sinh nhật công ty, sinh nhật, các ngày hiếu hỉ của bản thân và gia đình
Làm việc trong tổ chức xem trọng Learning & Development với các chương trình học tập
Cơ hội học hỏi không giới hạn từ các công việc software engineer, data engineer, business analyst, data analyst và data scientist
Mức thu nhập cạnh tranh, thưởng performance năm.
Bảo hiểm sức khỏe dành cho CBNV, các chương trình Team Building
Thưởng ngày sinh nhật công ty, sinh nhật, các ngày hiếu hỉ của bản thân và gia đình
Làm việc trong tổ chức xem trọng Learning & Development với các chương trình học tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Raffles Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI