Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty TNHH Xây lắp Cát Tường làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công ty TNHH Xây lắp Cát Tường
- Bắc Ninh:
- Lý Thái Tổ,Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Giới thiệu sản phẩm nhà ở xã hội và những thông tin liên quan qua hình thức trò chuyện với khán giả trong livestream.
Lập báo cáo, phân tích đánh giá hiệu quả hoạt động livestream và doanh thu theo tuần/tháng.
Chăm sóc khách hàng và các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
Phối hợp với team Marketing để lên định hướng nội dung, concept và kịch bản để chuẩn bị cho các buổi Livestream hoặc các video phục vụ cho việc bán hàng.
Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu bằng cấp
Ngoại hình khá, linh hoạt ngôn từ, giao tiếp tốt, xử lý và ứng biến tình huống
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng thuyết trình, xử lý tình huống
Kỹ năng giới thiệu sản phẩm
Không yêu cầu kinh nghiệm
Chăm chỉ, nhiệt huyết, có trách nhiệm trong phiên live của mình
Tại Công ty TNHH Xây lắp Cát Tường Thì Được Hưởng Những Gì
Hoa hồng 1%/sản phẩm, hỗ trợ ăn ca 25k/ngày
Đóng BHXH, thưởng ngày Lễ, Tết, Sinh nhật, chương trình du lịch, teambuilding,...
Được trang bị: máy tính làm việc, bàn ghế văn phòng phẩm phục vụ công việc, phòng livestream và các công cụ hỗ trợ.
Được đào tạo rèn luyện kỹ năng kiến thức theo chuyên đề của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xây lắp Cát Tường
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
