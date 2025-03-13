Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty TNHH Xây lắp Cát Tường làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: - Lý Thái Tổ,Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Dịch vụ quảng cáo

Giới thiệu sản phẩm nhà ở xã hội và những thông tin liên quan qua hình thức trò chuyện với khán giả trong livestream.

Lập báo cáo, phân tích đánh giá hiệu quả hoạt động livestream và doanh thu theo tuần/tháng.

Chăm sóc khách hàng và các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Phối hợp với team Marketing để lên định hướng nội dung, concept và kịch bản để chuẩn bị cho các buổi Livestream hoặc các video phục vụ cho việc bán hàng.

Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Yêu Cầu Công Việc

Từ 20 đến 35 tuổi

Không yêu cầu bằng cấp

Ngoại hình khá, linh hoạt ngôn từ, giao tiếp tốt, xử lý và ứng biến tình huống

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng thuyết trình, xử lý tình huống

Kỹ năng giới thiệu sản phẩm

Không yêu cầu kinh nghiệm

Chăm chỉ, nhiệt huyết, có trách nhiệm trong phiên live của mình

Tại Công ty TNHH Xây lắp Cát Tường Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 10-13 triệu tùy năng lực

Hoa hồng 1%/sản phẩm, hỗ trợ ăn ca 25k/ngày

Đóng BHXH, thưởng ngày Lễ, Tết, Sinh nhật, chương trình du lịch, teambuilding,...

Được trang bị: máy tính làm việc, bàn ghế văn phòng phẩm phục vụ công việc, phòng livestream và các công cụ hỗ trợ.

Được đào tạo rèn luyện kỹ năng kiến thức theo chuyên đề của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xây lắp Cát Tường

