Tuyển Video Editor Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sengroup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 11 Nguyễn Công Trứ, phường Sài Gòn, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

●Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực sản xuất video truyền thông.

●Có khả năng tự lên ý tưởng thiết kế, dựng phim, chỉnh sửa video.

●Tư duy tốt về hiệu ứng, kỹ xảo nhằm tăng kịch tích cho video.

● Am hiểu và sử dụng thành thạo các trang thiết bị chụp ảnh và quay phim các thiết bị quay phim.

●Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

●Có kỹ năng tìm kiếm tư liệu và dựng các video marketing có sẵn.

●Có khả năng sáng tạo đa dạng, nắm bắt brief của team MKT nhanh.

●Sáng tạo, linh hoạt, đa nhiệm.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

●Biên tập, chỉnh sửa, cắt ghép hình ảnh, âm thanh thành video hoàn chỉnh để đăng trên các kênh TikTok, Facebook, ….

●Quay và dựng, xử lý, biên tập video quảng cáo theo kịch bản (Video TikTok, Video giới thiệu sản phẩm, Clip viral, Event...)

●Sáng tạo các nội dung video mới theo trend và định hướng của lãnh đạo công ty

●Quay phim, chụp ảnh các hoạt động của Công ty

●Tham gia cùng team xây dựng và quản lý các chiến dịch Marketing, đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho chiến dịch Digital Marketing

●Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sengroup Thì Được Hưởng Những Gì

1.Mức lương từ 10-13tr

2.Lương tháng 13, thưởng lễ tết, BHXH, BHYT

3.Không gian làm việc thoải mái, năng động, tự do sáng tạo và đóng góp ý kiến.

4.Giảm giá nội bộ đối với sản phẩm trong công ty

5.Company Party, team building

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sengroup

