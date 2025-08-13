Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 168/55 Nguyễn Gia Trí, P. 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Nhân viên mua hàng

Tìm kiếm, liên hệ và làm việc trực tiếp với các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ trong và ngoài nước

Theo dõi tình trạng đơn hàng, luôn sẵn sàng cho vấn đề phát sinh như thiếu hàng, hàng lỗi, hàng bị sai chứng từ, và chủ động làm việc với nhà cung cấp và các phòng ban liên quan.

Đảm bảo tiến hộ hàng hóa theo thỏa thuận của hợp đồng, cập nhật cho bộ phận liên quan nếu có sự chậm trễ hay những rủi ro có thể gặp phải trong quá trình xử lí đơn hàng.

Cung cấp thông tin, văn bản cần thiết cho nhà cung cấp và các bộ phận liên quan.

Phối hợp với FWD lên tờ khai hàng hóa, hỗ trợ làm thủ tục giấy tờ khi hàng về đến cảng nhập khẩu

Tập hợp các loại chứng từ thanh toán, báo cáo cho cấp trên và chuyển qua cho bộ phận kế toán quản lí và thanh toán.

Phối hợp với bộ phận liên quan để xử lý việc giao hàng một cách nhanh chóng, hiệu quả

Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để tiến hành kiểm định PCCC

Lưu trữ và cập nhật toàn bộ chứng từ nhận được từ nhà cung cấp

Báo cáo công việc hàng tháng cho cấp trên.

Các công việc khác khi được yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp cao đẳng/ Đại Học chuyên ngành Xuất nhập khẩu, Kinh tế, Ngoại thương, Logistics and Supply chain hoặc liên quan.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm mua hàng - xuất nhập khẩu. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm mua hàng trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy.

Am hiểu quy trình và quy định về hải quan, thuế XNK, chính sách mặt hàng.

Tiếng Anh khá, Đọc – hiểu tốt chứng từ XNK và email tiếng Anh.

Kĩ năng sử dụng Word, Excel, Power Point tốt.

Khả năng thương thuyết tốt với nhà cung cấp

Có khả năng quản lí thời gian và sẵn sàng làm thêm giờ nếu công việc yêu cầu.

Làm việc độc lập và kĩ năng giải quyết vấn đề tốt

Chăm chỉ, chịu khó, cẩn thận, trung thưc, có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực trong công việc, có tinh thần học hỏi và cầu tiến.

Quyền Lợi

Lương/ thưởng hấp dẫn tùy theo năng lực và kinh nghiệm từ 10,000,000 – 13,000,000vnd

Thưởng tháng 13, Thưởng doanh thu theo hoạt động kinh doanh của công ty.

Xét tăng lương hàng năm

Chế độ BHYT và BHXH, nghỉ phép theo Luật Lao Động.

Bảo hiểm tai nạn 24/24

Phụ cấp điện thoại, xăng xe

Phúc lợi đầy đủ, hiếu, hỷ, sinh nhật, Lucky Money, 8/3 women's day

Company Trip 1 lần/năm

Môi trường làm việc trung thực, minh bạch, ổn định và lâu dài.

Có cơ hội trao dồi tiếng Anh

Có cơ hội được đào tạo, tham gia các sự kiện về sản phẩm của công ty trong và ngoài nước

Đặc biệt, ngoài 12 ngày phép năm & các ngày nghỉ Lễ/ Tết theo quy định Nhà nước, nghỉ phép hưởng nguyên lương thêm 2 ngày (Gồm nghỉ lễ Phật Đản 15/4 Âm lịch và Noel 25/12 Dương lịch linh hoạt theo lịch hàng năm)

Cách Thức Ứng Tuyển

