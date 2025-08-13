Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: 168/55 Nguyễn Gia Trí, P. 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Tìm kiếm, liên hệ và làm việc trực tiếp với các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ trong và ngoài nước
Theo dõi tình trạng đơn hàng, luôn sẵn sàng cho vấn đề phát sinh như thiếu hàng, hàng lỗi, hàng bị sai chứng từ, và chủ động làm việc với nhà cung cấp và các phòng ban liên quan.
Đảm bảo tiến hộ hàng hóa theo thỏa thuận của hợp đồng, cập nhật cho bộ phận liên quan nếu có sự chậm trễ hay những rủi ro có thể gặp phải trong quá trình xử lí đơn hàng.
Cung cấp thông tin, văn bản cần thiết cho nhà cung cấp và các bộ phận liên quan.
Phối hợp với FWD lên tờ khai hàng hóa, hỗ trợ làm thủ tục giấy tờ khi hàng về đến cảng nhập khẩu
Tập hợp các loại chứng từ thanh toán, báo cáo cho cấp trên và chuyển qua cho bộ phận kế toán quản lí và thanh toán.
Phối hợp với bộ phận liên quan để xử lý việc giao hàng một cách nhanh chóng, hiệu quả
Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để tiến hành kiểm định PCCC
Lưu trữ và cập nhật toàn bộ chứng từ nhận được từ nhà cung cấp
Báo cáo công việc hàng tháng cho cấp trên.
Các công việc khác khi được yêu cầu.
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm mua hàng - xuất nhập khẩu. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm mua hàng trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy.
Am hiểu quy trình và quy định về hải quan, thuế XNK, chính sách mặt hàng.
Tiếng Anh khá, Đọc – hiểu tốt chứng từ XNK và email tiếng Anh.
Kĩ năng sử dụng Word, Excel, Power Point tốt.
Khả năng thương thuyết tốt với nhà cung cấp
Có khả năng quản lí thời gian và sẵn sàng làm thêm giờ nếu công việc yêu cầu.
Làm việc độc lập và kĩ năng giải quyết vấn đề tốt
Chăm chỉ, chịu khó, cẩn thận, trung thưc, có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực trong công việc, có tinh thần học hỏi và cầu tiến.
Tại CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tháng 13, Thưởng doanh thu theo hoạt động kinh doanh của công ty.
Xét tăng lương hàng năm
Chế độ BHYT và BHXH, nghỉ phép theo Luật Lao Động.
Bảo hiểm tai nạn 24/24
Phụ cấp điện thoại, xăng xe
Phúc lợi đầy đủ, hiếu, hỷ, sinh nhật, Lucky Money, 8/3 women's day
Company Trip 1 lần/năm
Môi trường làm việc trung thực, minh bạch, ổn định và lâu dài.
Có cơ hội trao dồi tiếng Anh
Có cơ hội được đào tạo, tham gia các sự kiện về sản phẩm của công ty trong và ngoài nước
Đặc biệt, ngoài 12 ngày phép năm & các ngày nghỉ Lễ/ Tết theo quy định Nhà nước, nghỉ phép hưởng nguyên lương thêm 2 ngày (Gồm nghỉ lễ Phật Đản 15/4 Âm lịch và Noel 25/12 Dương lịch linh hoạt theo lịch hàng năm)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
