Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NTH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 176 Nguyễn Văn Giáp, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Thực hiện công việc kế toán nội bộ theo đúng quy định của pháp luật và quy trình kế toán của công ty.

Lập và ghi chép các chứng từ kế toán, đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và kịp thời.

Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán định kỳ.

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu và các hoạt động khác của công ty.

Tham gia vào quá trình lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm).

Hỗ trợ các công việc khác của bộ phận kế toán theo yêu cầu của cấp trên.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán nội bộ.

Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, ...).

Nắm vững các quy định, chính sách kế toán hiện hành của Việt Nam.

Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin, lập báo cáo.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Khả năng sử dụng thành thạo phần mềm Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

Có kiến thức về thuế và luật kế toán là một lợi thế.

Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường sản xuất hoặc xuất nhập khẩu là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NTH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ kế toán định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NTH VIỆT NAM

