Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH MOKSA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 472, Đường Trần Hưng Đạo , Phường 2, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

1/Chịu trách nhiệm biên tập, chỉnh sửa video theo yêu cầu của team Marketing hoặc Sáng tạo.

2/Cắt ghép, xử lý âm thanh, hình ảnh, thêm hiệu ứng, text, màu sắc để tạo ra video hoàn chỉnh (có khả năng quay dựng là một lợi thế)

3/Làm việc với các định dạng video đa dạng: quảng cáo, social media, video ngắn,…

4/Phối hợp với các bộ phận nội dung, thiết kế, media để đảm bảo chất lượng và tiến độ sản phẩm.

5/Đóng góp ý tưởng sáng tạo cho nội dung video, cách thể hiện mới mẻ, bắt trend.

6/Quản lý và lưu trữ dữ liệu video một cách khoa học.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Có kiến thức cơ bản về After Effects, Photoshop là một lợi thế.

· Có khả năng cảm nhạc, bố cục hình ảnh tốt, tư duy kể chuyện (storytelling).

· Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu được áp lực deadline.

· Cẩn thận, tỉ mỉ, có mắt thẩm mỹ và tinh thần học hỏi cao.

Tại CÔNG TY TNHH MOKSA Thì Được Hưởng Những Gì

• Thưởng hoạt động kinh doanh hằng năm, thưởng hiệu suất làm việc

• Cung cấp máy tính, công cụ thiết bị làm việc

• Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định Nhà nước.

• Có ngày nghỉ phép năm, nghỉ lễ, nghỉ Tết theo quy định.

• Được đào tạo kỹ năng mềm, chuyên môn và làm việc trong môi trường thoải mái.

• Môi trường làm việc Quốc tế, nâng cao khả năng giao tiếp ngoại ngữ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MOKSA

