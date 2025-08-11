Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH MOKSA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY TNHH MOKSA
- Hồ Chí Minh: Số 472, Đường Trần Hưng Đạo , Phường 2, Quận 5, Quận 5
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
1/Chịu trách nhiệm biên tập, chỉnh sửa video theo yêu cầu của team Marketing hoặc Sáng tạo.
2/Cắt ghép, xử lý âm thanh, hình ảnh, thêm hiệu ứng, text, màu sắc để tạo ra video hoàn chỉnh (có khả năng quay dựng là một lợi thế)
3/Làm việc với các định dạng video đa dạng: quảng cáo, social media, video ngắn,…
4/Phối hợp với các bộ phận nội dung, thiết kế, media để đảm bảo chất lượng và tiến độ sản phẩm.
5/Đóng góp ý tưởng sáng tạo cho nội dung video, cách thể hiện mới mẻ, bắt trend.
6/Quản lý và lưu trữ dữ liệu video một cách khoa học.
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
· Có khả năng cảm nhạc, bố cục hình ảnh tốt, tư duy kể chuyện (storytelling).
· Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu được áp lực deadline.
· Cẩn thận, tỉ mỉ, có mắt thẩm mỹ và tinh thần học hỏi cao.
Tại CÔNG TY TNHH MOKSA Thì Được Hưởng Những Gì
• Cung cấp máy tính, công cụ thiết bị làm việc
• Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định Nhà nước.
• Có ngày nghỉ phép năm, nghỉ lễ, nghỉ Tết theo quy định.
• Được đào tạo kỹ năng mềm, chuyên môn và làm việc trong môi trường thoải mái.
• Môi trường làm việc Quốc tế, nâng cao khả năng giao tiếp ngoại ngữ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MOKSA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
