Tuyển Điện Lạnh thu nhập 16 - 28 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên

Mức lương 16 - 28 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 16 - 28 Triệu

- Thực hiện các hoạt động phát triển sản phẩm mới, nghiên cứu thiết kế và cải tiến các hệ thống nhiệt lạnh ứng dụng trong sản phẩm như Máy lọc nước - Cây nước nóng lạnh, Điều hòa Không khí, Quạt điều hòa .v.v

- Thiết lập hướng dẫn và tiêu chuẩn hóa hồ sơ tài liệu của hệ thống nhiệt lạnh, đào tạo chuyển giao sản phẩm vào trong sản xuất.

- Báo cáo định kỳ và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 16 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm ở vị trí Kỹ sư Nhiệt lạnh trong các dự án R&D.

- Hiểu biết về các hệ thống nhiệt lạnh và tính toán thiết kế hệ thống.

- Hiểu biết về tạo mẫu, sản xuất, gia công, vật liệu, các công cụ quản lý chất lượng

- Hiểu biết về các tiêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn sản phẩm, quản trị chất lượng sản phẩm

- Tư duy hướng tới Khách hàng, Cam kết vượt trội và Đổi mới mỗi ngày.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

+ Ứng viên Senior/ Chuyên gia mức thu nhập đến 1000$ hoặc thỏa thuận cao hơn theo năng lực

+ Ứng viên Junior/ Staff thu nhập thỏa thuận theo năng lực thực tế

- Thưởng thưởng thành tích, thưởng cuối năm, thưởng dự án.

- Công ty trang bị các phương tiện làm việc hiện đại.

- Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ mát, teambuilding, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

- Môi trường làm việc với 1600 CBNV năng động, thân thiện, tự chủ và linh hoạt.

- Cơ hội tham gia vào nhiều lĩnh vực dựa trên nguyện vọng của từng cá nhân.

- Đội ngũ lãnh đạo có sức thuyết phục đối với CBNV trong mọi hoạt động.

- Khả năng thăng tiến nhanh chóng dựa trên kết quả làm việc.

- Thời gian làm việc: 8h - 17h, Nghỉ các ngày Chủ nhật và 02 ngày Thứ Bảy trong tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.