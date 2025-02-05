Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CAO CẤP LPD (Đồng Hồ Cao Cấp Galle Watch) làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 41 Thi Sách, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Hỗ trợ triển khai các chiến dịch quảng cáo digital (Facebook, Google)

Hỗ trợ quản trị website, đăng sản phẩm lên website

Nghiên cứu các xu hướng, thị trường

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Ứng viên là sinh viên các trường Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Marketing, Công nghệ thông tin, Thương mại điện tử, có đam mê mong muốn học hỏi trong mảng Digital Marketing (Chấp nhận sinh viên còn đang đi học hoặc mới ra trường).

Sử dụng tốt các phần mềm Microsoft Office

Năng động, sáng tạo và có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CAO CẤP LPD (Đồng Hồ Cao Cấp Galle Watch) Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ up to 3.500.000 VNĐ/tháng

Được tạo cơ hội để học hỏi và phát triển bản thân trong quá trình làm việc

Có trợ cấp thực tập

Có được những trải nghiệm công việc thực tế và đa dạng với những chuẩn mực cao nhất

Môi trường thân thiện, cởi mở, thúc đẩy sự phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CAO CẤP LPD (Đồng Hồ Cao Cấp Galle Watch)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin