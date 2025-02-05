Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CAO CẤP LPD (Đồng Hồ Cao Cấp Galle Watch) làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CAO CẤP LPD (Đồng Hồ Cao Cấp Galle Watch)
Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 41 Thi Sách, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
Hỗ trợ triển khai các chiến dịch quảng cáo digital (Facebook, Google)
Hỗ trợ quản trị website, đăng sản phẩm lên website
Nghiên cứu các xu hướng, thị trường
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Ứng viên là sinh viên các trường Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Marketing, Công nghệ thông tin, Thương mại điện tử, có đam mê mong muốn học hỏi trong mảng Digital Marketing (Chấp nhận sinh viên còn đang đi học hoặc mới ra trường).
Sử dụng tốt các phần mềm Microsoft Office
Năng động, sáng tạo và có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Tại CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CAO CẤP LPD (Đồng Hồ Cao Cấp Galle Watch) Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ up to 3.500.000 VNĐ/tháng
Được tạo cơ hội để học hỏi và phát triển bản thân trong quá trình làm việc
Có trợ cấp thực tập
Có được những trải nghiệm công việc thực tế và đa dạng với những chuẩn mực cao nhất
Môi trường thân thiện, cởi mở, thúc đẩy sự phát triển
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CAO CẤP LPD (Đồng Hồ Cao Cấp Galle Watch)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
