Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CAO CẤP LPD (Đồng Hồ Cao Cấp Galle Watch) làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CAO CẤP LPD (Đồng Hồ Cao Cấp Galle Watch)
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CAO CẤP LPD (Đồng Hồ Cao Cấp Galle Watch)

Digital Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CAO CẤP LPD (Đồng Hồ Cao Cấp Galle Watch)

Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 41 Thi Sách, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Hỗ trợ triển khai các chiến dịch quảng cáo digital (Facebook, Google)
Hỗ trợ quản trị website, đăng sản phẩm lên website
Nghiên cứu các xu hướng, thị trường
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.
Ứng viên là sinh viên các trường Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Marketing, Công nghệ thông tin, Thương mại điện tử, có đam mê mong muốn học hỏi trong mảng Digital Marketing (Chấp nhận sinh viên còn đang đi học hoặc mới ra trường).
Sử dụng tốt các phần mềm Microsoft Office
Năng động, sáng tạo và có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CAO CẤP LPD (Đồng Hồ Cao Cấp Galle Watch) Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ up to 3.500.000 VNĐ/tháng
Được tạo cơ hội để học hỏi và phát triển bản thân trong quá trình làm việc
Có trợ cấp thực tập
Có được những trải nghiệm công việc thực tế và đa dạng với những chuẩn mực cao nhất
Môi trường thân thiện, cởi mở, thúc đẩy sự phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CAO CẤP LPD (Đồng Hồ Cao Cấp Galle Watch)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CAO CẤP LPD (Đồng Hồ Cao Cấp Galle Watch)

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CAO CẤP LPD (Đồng Hồ Cao Cấp Galle Watch)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội (41 Thi Sách, Quận Hai Bà Trưng), TP. Hồ Chí Minh (393 Điện Biên Phủ, Quận 3)

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

