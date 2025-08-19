Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MITCA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 23, ngõ 84 Trần Quang Diệu, Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Tìm kiếm, tư vấn và phát triển khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ digital marketing (SEO, SEM, Google Ads, Facebook Ads,...).

Ký kết hợp đồng và duy trì tái ký hợp đồng hàng tháng

Chăm sóc khách hàng và thiết lập mối quan hệ với khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu doanh số.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để triển khai và tối ưu hóa các chiến dịch.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo từ đầu;

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt.

Năng động, sáng tạo, chịu được áp lực công việc.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, CSKH hay telesales là một lợi thế;

Có laptop để hỗ trợ công việc;

Độ tuổi: từ 20 trở lên.

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MITCA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, rõ ràng từ 7-20tr (LƯƠNG CƠ BẢN + HOA HỒNG + THƯỞNG THI ĐUA+ PHỤ CẤP GỬI XE)

Được đào tạo chuyên nghiệp từ đầu khi vào làm việc (chuyên sâu về sản phẩm, dịch vụ, cách tư vấn khách hàng)

Cơ hội thăng tiến phát triển rõ ràng từ Staff - Acting Leader - Leader - Business Head

Thưởng theo năng suất dựa trên kết quả làm việc, thưởng tiền mặt cho nhân viên (các ngày lễ tết, sinh nhật,...)

Tham dự các sự kiện công ty tổ chức (Tiệc sinh nhật CBNV, Kỷ niệm thành lập công ty, tiệc liên hoan thường niên,...), Du lịch hàng năm cùng công ty

Hưởng các chế độ làm việc theo nhà nước (BHXH, Nghỉ phép,...)

Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện

Không tăng ca

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MITCA

