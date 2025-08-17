Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH PHIM VÀ TRUYỀN THÔNG ỐC SÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 18, ngõ 47 Nguyễn Khả Trạc, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội., Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing

Chịu trách nhiệm vận hành hàng ngày của nền tảng phim ngắn.

Quản lý các tài khoản mạng xã hội của công ty.

Theo dõi xu hướng ngành và tình hình cạnh tranh, đồng thời đề xuất các nội dung, kế hoạch sáng tạo.

Nắm rõ các quy tắc vận hành và cơ chế đề xuất của các nền tảng phim ngắn lớn.

Có kỹ năng viết quảng cáo và lập kế hoạch sự kiện tốt, đồng thời có khả năng tự xây dựng kế hoạch quảng bá.

Yêu Cầu Công Việc

1+ năm kinh nghiệm trong tiếp thị kỹ thuật số, quảng cáo trực tuyến, quản lý thương hiệu, hoặc lĩnh vực tương đương.

Kinh nghiệm trong việc quản lý và triển khai các chiến dịch tiếp thị số qua nhiều kênh truyền thông.

Kinh nghiệm với ngân sách lớn, quản lý dự án tiếp thị quy mô lớn và phân tích dữ liệu chiến dịch.

Kỹ năng tạo, quản lý và tối ưu hóa chiến dịch tiếp thị số.

Quyền Lợi Được Hưởng

Thu nhập từ 12,000,000VNĐ – 18,000,000/tháng, thỏa thuận chi tiết trong quá trình phỏng vấn.

Đóng BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi theo quy định nhà nước;

Lương tháng thứ 13;

Review lương 6 tháng/ lần;

Cơ hội được học hỏi, phát triển và thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển

