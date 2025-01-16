Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Du Lịch SOVABA làm việc tại Quảng Bình thu nhập 5 - 10 Triệu

Công Ty TNHH Du Lịch SOVABA
Ngày đăng tuyển: 16/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/02/2025
Công Ty TNHH Du Lịch SOVABA

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH Du Lịch SOVABA

Mức lương
5 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Quảng Bình:

- 15A Phan Bội Châu, Phường Đồng Hải, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình, Huyện Quang Bình

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 5 - 10 Triệu

Sản xuất nội dung chuẩn SEO cho website của công ty.
Lên kế hoạch nội dung và triển khai nội dung theo từng dự án.
Phối hợp với bộ phận kỹ thuật SEO để đảm bảo tiến độ và chất lượng nội dung.
Đảm bảo chất lượng bài viết: Nội dung đúng tiến độ, chuẩn SEO và phù hợp với chiến lược của công ty.
Lên ý tưởng Thiết kế hình ảnh tương xứng với nội dung bài viết
Lên ý tưởng cho video.
Có sự thẩm mĩ là một lợi thế.
Sáng tạo ý tưởng cho các chiến dịch quảng cáo, truyền thông của công ty

Với Mức Lương 5 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên (ưu tiên các ngành liên quan).
Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm chuyên môn content
Ưu tiên ứng viên có kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch, marketing hoặc kinh doanh.
Sử dụng thành thạo và có kinh nghiệm phần mềm liên quan
Kỹ năng dựng các video đơn giản
Đề xuất, góp ý, phối hợp, xây dựng phát triển vì mục tiêu chung .

Tại Công Ty TNHH Du Lịch SOVABA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 5tr + Thưởng
Du lịch, Team building cùng công ty
Được ký Hợp đồng lao động, đóng BHXH đầy đủ theo quy định của Nhà Nước
Được đào tạo để nâng cao kiến thức, chuyên môn của bản thân.
Cơ hội thăng tiến cao nếu làm việc hiệu quả và gắn bó lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Du Lịch SOVABA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Du Lịch SOVABA

Công Ty TNHH Du Lịch SOVABA

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 15A Phan Bội Châu, Phường Đồng Hải, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

