Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công ty TNHH Thương Mại Khatoco làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 15 - 22 Triệu

Công ty TNHH Thương Mại Khatoco
Ngày đăng tuyển: 25/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/05/2025
Công ty TNHH Thương Mại Khatoco

Dược sĩ/Bán thuốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược sĩ/Bán thuốc Tại Công ty TNHH Thương Mại Khatoco

Mức lương
15 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa: 07 Võ Thị Sáu, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Dược sĩ/Bán thuốc Với Mức Lương 15 - 22 Triệu

Mô tả công việc
• Lên ý tưởng, lập kế hoạch, triển khai thực hiện, giám sát trưng bày toàn bộ các sản phẩm có mặt trong hệ thống cửa hàng bán lẻ để thu hút khách hàng mục tiêu và lôi kéo khách vào cửa hàng mua sắm bằng cách kết hợp nhiều yếu tố: chủ đề, sắp đặt, màu sắc, ánh sáng, window display, ...
• Phối hợp với các bộ phận liên quan (Brand marketing, Trade marketing, Phòng kinh doanh, ...) để lập kế hoạch, triển khai thực hiện, giám sát trưng bày (sản phẩm, window display, POSM, ...) trong các chiến dịch marketing.
• Cập nhật thay đổi và bảo trì trưng bày thường xuyên, định kỳ theo mùa, theo chiến dịch marketing.
• Phân tích, đánh giá hiệu quả trưng bày dựa trên doanh số bán hàng và phản hồi từ khách hàng để điều chỉnh và cải thiện.
• Thực hiện đầu tư, giám sát và quản lý hệ thống nhận diện thương hiệu chuẩn cho các điểm bán trong kênh phân phối (bảng hiệu, tủ kệ trưng bày, POSM, ...).
• Thực hiện một số công việc marketing khác theo sự phân công của phòng.

Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giới tính: Nam
• Tuổi: từ 24 đến 35

Tại Công ty TNHH Thương Mại Khatoco Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Khatoco

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương Mại Khatoco

Công ty TNHH Thương Mại Khatoco

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 7 Võ Thị Sáu, Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

