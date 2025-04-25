Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công ty TNHH Thương Mại Khatoco làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 15 - 22 Triệu

Mô tả công việc

• Lên ý tưởng, lập kế hoạch, triển khai thực hiện, giám sát trưng bày toàn bộ các sản phẩm có mặt trong hệ thống cửa hàng bán lẻ để thu hút khách hàng mục tiêu và lôi kéo khách vào cửa hàng mua sắm bằng cách kết hợp nhiều yếu tố: chủ đề, sắp đặt, màu sắc, ánh sáng, window display, ...

• Phối hợp với các bộ phận liên quan (Brand marketing, Trade marketing, Phòng kinh doanh, ...) để lập kế hoạch, triển khai thực hiện, giám sát trưng bày (sản phẩm, window display, POSM, ...) trong các chiến dịch marketing.

• Cập nhật thay đổi và bảo trì trưng bày thường xuyên, định kỳ theo mùa, theo chiến dịch marketing.

• Phân tích, đánh giá hiệu quả trưng bày dựa trên doanh số bán hàng và phản hồi từ khách hàng để điều chỉnh và cải thiện.

• Thực hiện đầu tư, giám sát và quản lý hệ thống nhận diện thương hiệu chuẩn cho các điểm bán trong kênh phân phối (bảng hiệu, tủ kệ trưng bày, POSM, ...).

• Thực hiện một số công việc marketing khác theo sự phân công của phòng.