Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công ty Cổ Phần Upharma làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược sĩ/Bán thuốc Tại Công ty Cổ Phần Upharma
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Khánh Hòa: Dĩ An ...và 23 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Dược sĩ/Bán thuốc Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Tư vấn khách hàng về thông tin thuốc cơ bản, bán thuốc theo toa và hướng dẫn khách hàng cách sử dụng thuốc.
Tư vấn khách hàng các sản phẩm khác có trong cửa hàng như: thực phẩm chức năng, các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp cũng như các sản phẩm khác.
Sắp xếp, trưng bày thuốc và hàng hóa theo đúng quy định.
Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.
Thời gian làm việc xoay ca: 8h/ ngày (C1: 6h30-14h30, C2: 14h-22h)
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên có kinh nghiệm trên 6 tháng
Tại Công ty Cổ Phần Upharma Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ ăn trưa và ăn tối
Hỗ trợ tiền thuê nhà trọ (nếu đang đi thuê nhà)
Đóng bảo hiểm khi qua thử việc
Thưởng bán hàng điểm hấp dẫn
Cơ hội được lên cửa hàng trưởng cao
Ngày chỉ làm 1 buổi, tuần được nghỉ 1 ngày
Thu nhập: Lương cơ bản + % doanh số (cá nhân + KPI + thưởng nóng) + Phụ cấp ăn ca + Cửa hàng trưởng (nếu có) + hỗ trợ nhà trọ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Upharma
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
