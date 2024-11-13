Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công ty Cổ Phần Upharma làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công ty Cổ Phần Upharma làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty Cổ Phần Upharma
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty Cổ Phần Upharma

Dược sĩ/Bán thuốc

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược sĩ/Bán thuốc Tại Công ty Cổ Phần Upharma

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa: Dĩ An ...và 23 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Dược sĩ/Bán thuốc Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tư vấn khách hàng về thông tin thuốc cơ bản, bán thuốc theo toa và hướng dẫn khách hàng cách sử dụng thuốc.
Tư vấn khách hàng các sản phẩm khác có trong cửa hàng như: thực phẩm chức năng, các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp cũng như các sản phẩm khác.
Sắp xếp, trưng bày thuốc và hàng hóa theo đúng quy định.
Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.
Thời gian làm việc xoay ca: 8h/ ngày (C1: 6h30-14h30, C2: 14h-22h)

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm trên 6 tháng
Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo (có hỗ trợ )
Chăm chỉ, ham học hỏi, có mục tiêu phát triển và xây dựng hệ thống

Tại Công ty Cổ Phần Upharma Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ ăn trưa và ăn tối
Hỗ trợ tiền thuê nhà trọ (nếu đang đi thuê nhà)
Đóng bảo hiểm khi qua thử việc
Thưởng bán hàng điểm hấp dẫn
Cơ hội được lên cửa hàng trưởng cao
Ngày chỉ làm 1 buổi, tuần được nghỉ 1 ngày
Thu nhập: Lương cơ bản + % doanh số (cá nhân + KPI + thưởng nóng) + Phụ cấp ăn ca + Cửa hàng trưởng (nếu có) + hỗ trợ nhà trọ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Upharma

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Upharma

Công ty Cổ Phần Upharma

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 356A Giải Phóng - Thanh Xuân - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-duoc-si-thu-nhap-8-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-khanh-hoa-job247402
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm PepsiCo Foods Vietnam Company
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc PepsiCo Foods Vietnam Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
PepsiCo Foods Vietnam Company
Hạn nộp: 14/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Phát Triển Trạm Sạc Toàn Cầu V-Green
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Phát Triển Trạm Sạc Toàn Cầu V-Green làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Phát Triển Trạm Sạc Toàn Cầu V-Green
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dược Phẩm Hưng Việt - Hải Phòng
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dược Phẩm Hưng Việt - Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dược Phẩm Hưng Việt - Hải Phòng
Hạn nộp: 14/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
Hạn nộp: 18/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Transimex Hi Tech Park Logistics
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty TNHH Một Thành Viên Transimex Hi Tech Park Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD
Công Ty TNHH Một Thành Viên Transimex Hi Tech Park Logistics
Hạn nộp: 08/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm PepsiCo Foods Vietnam Company
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc PepsiCo Foods Vietnam Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
PepsiCo Foods Vietnam Company
Hạn nộp: 10/05/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 500 - 700 USD
Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam
Hạn nộp: 15/10/2025
Bắc Ninh Còn 30 ngày để ứng tuyển 500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Golden City
Tuyển Ngân hàng Công ty CP Golden City làm việc tại Nghệ An thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty CP Golden City
Hạn nộp: 12/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 27 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 46 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 30/10/2025
Bắc Giang Bắc Ninh Còn 45 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần ci holding
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học công ty cổ phần ci holding làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 8 Triệu
công ty cổ phần ci holding
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 15 ngày để ứng tuyển Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALOTST
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH ALOTST làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH ALOTST
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 46 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn
Hạn nộp: 17/09/2025
Đà Nẵng Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Tĩnh Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần VInpearl
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần VInpearl
Hạn nộp: 30/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm PepsiCo Foods Vietnam Company
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc PepsiCo Foods Vietnam Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
PepsiCo Foods Vietnam Company
Hạn nộp: 14/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Phát Triển Trạm Sạc Toàn Cầu V-Green
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Phát Triển Trạm Sạc Toàn Cầu V-Green làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Phát Triển Trạm Sạc Toàn Cầu V-Green
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dược Phẩm Hưng Việt - Hải Phòng
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dược Phẩm Hưng Việt - Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dược Phẩm Hưng Việt - Hải Phòng
Hạn nộp: 14/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
Hạn nộp: 18/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Transimex Hi Tech Park Logistics
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty TNHH Một Thành Viên Transimex Hi Tech Park Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD
Công Ty TNHH Một Thành Viên Transimex Hi Tech Park Logistics
Hạn nộp: 08/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm PepsiCo Foods Vietnam Company
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc PepsiCo Foods Vietnam Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
PepsiCo Foods Vietnam Company
Hạn nộp: 10/05/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công ty Cổ Phần Upharma làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty Cổ Phần Upharma
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công ty TNHH Thương Mại Khatoco làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 15 - 22 Triệu Công ty TNHH Thương Mại Khatoco
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm