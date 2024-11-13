Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công ty Cổ Phần Upharma làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: Dĩ An ...và 23 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Dược sĩ/Bán thuốc Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tư vấn khách hàng về thông tin thuốc cơ bản, bán thuốc theo toa và hướng dẫn khách hàng cách sử dụng thuốc.

Tư vấn khách hàng các sản phẩm khác có trong cửa hàng như: thực phẩm chức năng, các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp cũng như các sản phẩm khác.

Sắp xếp, trưng bày thuốc và hàng hóa theo đúng quy định.

Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Thời gian làm việc xoay ca: 8h/ ngày (C1: 6h30-14h30, C2: 14h-22h)

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm trên 6 tháng

Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo (có hỗ trợ )

Chăm chỉ, ham học hỏi, có mục tiêu phát triển và xây dựng hệ thống

Tại Công ty Cổ Phần Upharma Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ ăn trưa và ăn tối

Hỗ trợ tiền thuê nhà trọ (nếu đang đi thuê nhà)

Đóng bảo hiểm khi qua thử việc

Thưởng bán hàng điểm hấp dẫn

Cơ hội được lên cửa hàng trưởng cao

Ngày chỉ làm 1 buổi, tuần được nghỉ 1 ngày

Thu nhập: Lương cơ bản + % doanh số (cá nhân + KPI + thưởng nóng) + Phụ cấp ăn ca + Cửa hàng trưởng (nếu có) + hỗ trợ nhà trọ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Upharma

