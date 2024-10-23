Tuyển Hóa học / Sinh học CÔNG TY CỔ PHẦN G&P - MAMA SỮA NON làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Thôn Thanh Lương, Xã Bích Hoà, Huyện Thanh Oai, Thanh Oai

Mô Tả Công Việc Hóa học / Sinh học Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện việc nghiên cứu, phát triển các sản phẩm thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm theo sự phân công.

Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để đăng ký thuốc, công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm bảo vệ sức khỏe, công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm đối với sản phẩm được phân công phụ trách.

Thực hiện hỗ trợ, giám sát sản xuất các sản phẩm.

Quản trị thông tin, giấy tờ liên quan đến sản phẩm.

Hỗ trợ đào tạo, cung cấp thông tin sản phẩm tới các phòng ban liên quan.

Xem xét, phân tích khả năng cạnh tranh giữa sản phẩm của Công ty với các sản phẩm tương đồng trên thị trường.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học Dược

Có 3 năm kinh nghiệm về dược phẩm, thực phẩm

Cẩn thận, chăm chỉ, chính xác

Có tinh thần trách nhiệm và say mê công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN G&P - MAMA SỮA NON Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận. Thu nhập không hạn chế.

Được đào tạo theo chương trình huấn luyện của Dược phẩm G&P France và hướng dẫn từ quản lý trực tiếp

Nhiều cơ hội thăng tiến.

Thưởng quý, thưởng năm; Thưởng định kỳ, lễ tết...

Hưởng các chế độ theo quy định Luật Lao động: Nghỉ lễ, tết, hiếu hỷ...

Đóng BHXH - BHYT - BHTN sau ký HĐ chính thức

Hưởng các ưu đãi khác: Thăm quan nghỉ mát hàng năm, hoạt động team building, các sự kiện kỷ niệm, sinh nhật,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN G&P - MAMA SỮA NON

