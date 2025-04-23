Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Fitek Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Yên Phong, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Bóc tách bản vẽ gia công

Tính toán nguyên liệu đặt mua phôi sản xuất

Tính báo giá sản phẩm, dự toán định mức vật tư

Chuẩn bị các giấy tờ liên quan tới xuất hàng

Kiểm tra các đơn hàng gia công, giám sát chất lượng các khâu lắp ráp cơ khí

Đọc hiểu tài liệu kỹ thuật, làm hồ sơ Kỹ Thuật

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty Cổ phần Fitek Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Tất cả chế độ theo luật nhà nước

Đóng BHXH khi ký HĐ chính thức

Xe đưa đón Hà Nội - Bắc Ninh

Thưởng tháng 13

KPI doanh thu hàng tháng

Thưởng năng suất làm việc

Các chế độ khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Fitek Việt Nam

