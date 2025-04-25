Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty TNHH Điện Tử UMC Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập 400 - 600 USD

* Tổ chức sắp xếp kế hoạch sản xuất đáp ứng theo nhu cầu kế hoạch sản xuất.

* Triển khai và kiểm soát việc tuân thủ quy trình, quy định, chất lượng, an toàn lao động, an toàn phòng chống cháy nổ, 5S của bộ phận sản xuất.

* Chịu trách nhiệm chính về chất lượng sản phẩm đầu ra, tìm giải pháp cải tiến nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

* Đưa ra chỉ thị khi có bất thường phát sinh tại khu vực quản lý, báo cáo liên lạc với cấp trên.

* Kiểm soát chặt chẽ quá trình sử dụng nhân công, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu từ các bộ phận.

* Quản lý, giám sát, điều hành hoạt động các bộ phận trong phòng sản xuất.

* Hoàn thành các mục tiêu của khu vực quản lý , của bộ phận theo sự phân công của ban lãnh đạo.

* Liên lạc với các phòng ban liên quan, đối ứng xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất.

* Đưa ra chỉ thị khi có bất thường phát sinh tại khu vực quản lý. Xây dựng cơ cấu quản lý Line cùng với Leader và đào tạo nâng cao nghiệp vụ của Leader.